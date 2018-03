Le Monde ligó a CFK con lavado de dinero

El diario francés Le Monde vinculó a la ex presidenta Cristina Kirchner con una maniobra de lavado de dinero realizada supuestamente por el empresario Lázaro Báez a través de la Cruz Roja Internacional.

Según publicó Le Monde, el dato surge del análisis de los documentos de paraísos fiscales que reveló el denominado "Papeles de Panamá", aunque en la documentación no aparece nombrada la ex mandataria.

El diario afirmó que el estudio Mossack Fonseca, de donde se filtraron los documentos, ofrecía a sus clientes la posibilidad de participar en las fundaciones "Brotherhood" y "Faith", que en teoría beneficiaban a la Cruz Roja y de esa manera lograba evitar controles financieros y garantizar el anonimato.

La nota, que fue publicada el pasado 10 de abril, afirma que Cristina y Néstor Kirchner habrían sacado fondos de la Argentina a través de Báez.