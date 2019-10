Lavagna se separa de Alberto e insiste: “Seré presidente o nada”

El candidato de Consenso Federal, Roberto Lavagna reiteró que si el próximo 27 de octubre no es electo como presidente, no ocupará ningún otro cargo. Sin embargo aclaró que eso no significa que el espacio político de Consenso Federal no esté dispuesto a sentarse a una mesa de diálogo” con el próximo gobierno.

Lavagna que insistió haberse sentido “incómodo en el debate, porque fue poco lo que se podía contribuir en términos de dividir la polarización”, consideró sin embargo que es mejor que haya algo a que no haya nada”.

Consultado sobre si pensaba modificar su estrategia para el próximo debate que se llevará a cabo este domingo, Lavagna sostuvo que “dependerá del momento”.

“El debate no se trata de confrontar. Si ustedes se toman el trabajo de mirar con prolijidad lo que se dijo, mi cierre fue muy fuerte: dije que había que dejar de burlarse de los argentinos”.

“Ese cierre es confrontar, pero no de manera agresiva. Estoy diciendo que es momento de despertarse”, resaltó esta mañana en diálogo con radio la Red.

En tanto, destacó haber recibido “muchísimas adhesiones en cuanto a lo que dije sobre pensar los derechos humanos en términos del hambre”.

Consultado sobre el riesgo de corrida bancaria y el cepo, sostuvo: “Vamos a esperar a ver quiénes serán funcionarios. Hay mucha especulación”

Por otro lado, al hacer referencia a los temas más de coyuntura como el drenaje de reservas del Banco Central, Lavagna sostuvo que “el Gobierno perdió una parte muy grande que se fue del país. El número exacto lo sabremos cuando el BCRA vuelva a publicar los datos”.

Al hacer referencia a los datos sobre el índice de precios, pidió “no hacer catastrofismos, esperemos que la inflación no llegue a ser mayor al 60%”.

Al finalizar, le preguntaron que en el caso de que el próximo 27 de octubre no fuera electo como presidente, sí evaluaba ocupar algún otro cargo en el gobierno que resulte ganador y su respuesta fue contundente: “Seré presidente o no seré nada”. Sin embargo aclaró que eso no significa que el espacio político de Consenso Federal no esté dispuesto a sentarse a una mesa de diálogo” con el próximo gobierno.

Días atrás, el candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández , había revelado que de llegar a la Presidencia pretendía tener un ministro de Economía “fuerte” y en ese aspecto hizo un reconocimiento de Roberto Lavagna. “Lo aprendí de él”, señaló, lo que fue interpretado como un gesto al ex ministro de Economía.