Lavagna se prueba el traje de candidato: va a San Juan y se muestra con Uñac

El sanjuanino Sergio Uñac fue uno de los primeros gobernadores del PJ en fotografiarse con Roberto Lavagna a principios de diciembre, cuando la eventual candidatura presidencial del ex ministro de Economía era todavía un rumor alentado por Eduardo Duhalde y un sector del sindicalismo encabezado por Luis Barrionuevo.

Este sábado, la cita volverá a repetirse, pero en territorio sanjuanino, según confiaron a El Cronista fuentes cercanas al ex ministro.

Lavagna llegará a la capital sanjuanina invitado por Uñac a participar del cierre de la Fiesta Nacional del Sol, un evento masivo que sin duda concentrará la atención de los medios nacionales y que algunos sectores ya imaginan como la vidriera en la que el ex ministro empezará a probarse el traje de candidato presidencial, una postulación que por ahora sigue en stand by, a la espera de una definición.

Lo cierto es que la figura de Lavagna viene instalándose a paso lento pero firme desde que el ex ministro rompió el silencio y admitió públicamente que no descarta subirse a la carrera presidencial, en una apuesta por romper el escenario de polarización entre el macrismo y el kirchnerismo que se vislumbra de cara a octubre.

“La visita a San Juan es un paso orientado a lograr la unidad de la oposición sin que se interpongan los límites de la brecha -léase Macri y Cristina- y lejos de los fanatismos”, conceden cerca del ex ministro, embarcado en un armado electoral que, según él mismo reveló públicamente semanas atrás, apunta a construir una tercera alternativa amplia, que exceda al justicialismo y contemple al socialismo y a los radicales desencantados de Cambiemos, paso indispensable antes de definir la candidatura con la que ese espacio competiría a las urnas.

La aclaración en las huestes lavagnistas no es casual. Es que Lavagna no será el único dirigente -potencial candidato- que dará el presente en San Juan este fin de semana. Uñac también cursó invitaciones a varios gobernadores y representantes del peronismo viariopinto, como el cristinista Axel Kicillof. Por las dudas, cerca del ex ministro, aclaran: “A Lavagna no le interesa ninguna foto con Kicillof”, una manera bastante directa de abrir el paraguas ante la posibilidad de que el ex ministro de Duhalde y Kirchner se vea obligado a compartir escenario con el economista de confianza de Cristina Kirchner.

En cambio, no tendrá inconveniente en fotografiarse con el gobernador de Santa Fe, el socialista Miguel Lifschitz, de buena sintonía con Lavagna y uno de los impulsores de su candidatura presidencial. Lifschitz también fue invitado por Uñac a participar de la Fiesta del Sol en San Juan, pero santafesino aún no confirmó su asistencia.



Ese evento, claro está, no será en esta oportunidad uno más: se trata del preludio de la campaña electoral en la provincia, que empieza el lunes próximo. Y es que Uñac, el primer gobernador de provincia en sellar la unidad del PJ y Unidad Ciudadana de cara a las elecciones en las que buscará su reelección, juega aquí también su propio partido.

Las PASO están previstas para el próximo 31 de marzo y la general el 2 de junio, 20 días antes del cierre de las listas nacionales. Y hay quienes especulan que el sanjuanino aspiraría -una vez reelecto en su provincia- a meterse con esos pergaminos en la carrera presidencial.

Pero además, el nombre del gobernador justicialista viene sonando como el eventual compañero de fórmula de Lavagna, si es que el ex ministro se presenta, claro. Días atrás, al ser consultado sobre el particular, Uñac dijo: “Yo con él tengo una excelente relación. Hemos estado conversando en algunas oportunidades. Sé de su capacidad técnica y de su mirada política. Me parece una gran persona, pero él debería decidir si debería él o no ser candidato y a partir de ahí seguir conversando”.



Ese proceso, se sabe, no será sencillo. Mientras Lavagna ya fijó su posición y anticipó que no participará de una interna de Alternativa Federal sino que busca lograr una candidatura de “consenso, más allá del justicialismo”, otros referentes del espacio anotados en la carrera presidencial, Sergio Massa y Juan Manuel Urtubey, se mantienen todavía 'en sus trece': no se bajarán de la pelea para allanarle el camino al ex ministro, salvo que las encuestas le den al ex ministro una ventaja tan considerable que los haga desistir. Pero aún es temprano para ese tipo de definiciones.