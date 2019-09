Reperfilamiento: Lavagna reveló una insólita conversación que tuvo con Macri

El candidato a presidente por Consenso Federal, Roberto Lavagna, reveló que la semana pasada mantuvo una curiosa conversación con el presidente Mauricio Macri. Según contó, el mandatario lo llamó por teléfono para reclamarle que no avanzaba el proyecto de ley de "reperfilamiento" de la deuda en el Congreso.

“Le dije: 'Voy a averiguar en qué está'. Al rato lo llamé y le dije: 'Mirá, no hay ningún proyecto circulando'. Nadie conocía el proyecto y él (el Presidente) quedó muy asombrado; y a la media hora hubo una comunicación con el ministro de Economía y el proyecto empezó a circular", detalló Lavagna en diálogo con América 24.

En tanto, el ex ministro de Economía agregó: "Es más fácil hacer responsable a los otros. La queja de él es que no lo ayudan a que avance. Pero el proyecto no estaba ni siquiera circulando".

Además, se refirió a la situación económica que vive el país. "Es mucho menos grave que en 2001. Hay que acordarse que el 2001 es la acumulación de una política económica errada", aseguró.

"En cambio, en lo político es peor. En 2001, Duhalde y Alfonsín dieron lugar a lo que fue el 'Diálogo Argentino', con la participación de todos los credos, sindicatos, empresario e intelectuales, que ayudó muchísimo en el Congreso, donde nadie tenía mayoría, a sacar medidas de emergencia", agregó.

Por otro lado, el candidato se refirió al resultado de las elecciones primarias, y aseguró que "por más que algunos lo hayan votado, Macri ya perdió", evaluó finalmente Lavagna, quien además definió que, en el aspecto político, el país está "peor" que en 2001 por la ausencia de "diálogo".

En ese marco, aseguró que, en caso de ganar las elecciones, conformaría un gabinete de unidad nacional integrado por representantes del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio.

"Si me tocara gobernar, no dudaría en llamar a gente de Cambiemos y del Frente de Todos para integrar un gabinete de unidad nacional para alcanzar acuerdos básicos que ayuden arrancar", manifestó Lavagna.