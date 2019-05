Lavagna ratifica que es candidato pero aclara: "Si uno ayuda, está presente; si no ayuda, no está"

Ajeno al debate en Córdoba donde el cuarteto principal de Alternativa Federal decide su futuro político, Roberto Lavagna, precandidato a presidente por Consenso 19, disertó esta mañana en la Amcham (Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina), donde brindó su visión de la economía y las propuestas para salir de la crisis.

En el marco de la exposición, el exministro de Economía aprovechó para lanzar un proyecto de ley público para la creación de un Consejo para el Desarrollo Económico y Social. También ratificó su candidatura, por ahora, en el marco de su Consenso 19, pero también plantó una duda que generó suspiacias en su auditorio: "Si uno ayuda, está presente; si no ayuda, no está".

¿Quiso decir, acaso, que podría bajarse de la carrera presidencial? Su entorno hoy lo niega, y asegura que hay aún "cartas por jugar", antes de, por ejemplo, cerrarle la puerta a un acuerdo que permita superar las diferencias con Alternativa Federal, donde hoy mismo se decidió formalmente que irán con candidato propio a la elección y que éste surgirá de las PASO. Pero tampoco descartan que siga adelante con Consenso 19 y se postule por las suyas.

Sin nombrarlos, Lavagna envió tiros por elevación a sus ¿ex? socios políticos: "Ha habido una serie de indefiniciones en algunos de los actores sobre dónde van a quedar efectivamente incluidos durante el proceso electoral, lo que ha dificultado el proceso de unidad", señaló, en alusión a Sergio Massa, pero también a Juan Schiaretti.

Del primero, Lavagna desconfía que termine yéndose con el kirchnerismo y, del segundo, que hubo un intento deliberado de parte suya de sacarlo del juego imponiéndole el mecanismo de la interna cuando aún faltan 20 días para el cierre de alianzas, para favorecer al macrismo. También reniega del llamado sorpresivo del cordobés a Daniel Scioli para que se incorpore a las filas de AF.

"Continúa el diálogo, pero debemos ser realistas", abundó el exministro y sostuvo: "Si no hay coherencia previa puede ser confuso el momento de gobernar. Por eso, siempre mejor la unidad y el diálogo que la separación, pero el límite es la coherencia".

"Yo no soy obstáculo para nada", señaló luego, cuando se le preguntó si su negativa a participar de una interna tenía que ver con no estar dispuesto a a aceptar otro lugar que el de ser candidato a presidente. Y ahí, enseguida recordó: "Si volví a alguna actividad fue no por decisión propia sino porque me vinieron a buscar. Y no uno, sino distintos sectores. Pero si uno ayuda está presente y si no ayuda no está".

Esta última frase despertó dudas en el auditorio sobre la real voluntad de Lavagna de ser candidato a presidente en octubre.

En su entorno intentaron disiparlas. Confirmaron que será candidato y que aún "quedan cartas por jugar". Lo cierto es que son muchos los dirigentes que lo acompañan que hoy le aconsejan en privado al economista que juegue la interna. Pero Lavagna solo guarda silencio.

Así, mientras define si rompe en forma definitiva con AF o acepta participar de una primaria como exigen los peronistas federales, Lavagna volvió machacar ante los empresarios con su discurso antigrieta, al asegurar que tanto el macrismo como el kirchnerismo “no quieren el consenso” porque “su sobrevida pasa por no dejar que crezca nada en el medio”.

“Hace ya muchos años que la política argentina está dominada por dos polos y esos dos polos son por definición antitéticos con muy poca disponibilidad para desarrollar consensos. En el 2015 a nadie parecía importarle mucho esto, hoy las cosas son distintas. Se ve que no hay en Argentina poder suficiente para gobernar simplemente con uno de los dos lados de la grieta y que hace falta un consenso. Los dos polos no quieren que haya un consenso. Su sobre vida pasa por no dejar que crezca nada en el medio”, afirmó.

En cuanto al poryecto de ley, dirigido a las cámaras de Diputados y Senadores, precisó que se enmarca en una propuesta concreta para salir de la actual crisis. La misma parte del desarrollo de los 10 puntos de lineamientos básicos para un gobierno de unidad nacional presentado hace algunas semanas por el economista

El proyecto tiene el propósito de constituirse en un ámbito de diálogo abierto y de generación de consensos estratégicos de políticas públicas generales y específicas en todos los niveles.

Elaborado por el espacio liderado por Lavagna, integrado por el partido Socialista, el GEN, sectores del justicialismo y del radicalismo, el MID, fuerzas provinciales y miembros de la sociedad civil, la iniciativa contiene cinco capítulos y 26 artículos. Y será puesto a disposición del Congreso y sus miembros para que pueda ser presentado en diputados o senadores.

Al respecto, Lavagna indicó que “en Consenso 19 hemos hecho diez puntos que publicamos con una visión de cómo sería una forma de gobierno y hoy hemos presentado un proyecto de un Consejo Económico y Social, que de manera permanente junte a empresarios, sindicalistas, sociedad civil, los credos, todo lo que fue el diálogo argentino. Eso hoy ayuda a los períodos intra-elecciones".

El llamado diálogo argentino fue la iniciativa liderada en 2002 por el entonces presidente Eduardo Duhalde -con Lavagna como ministro de Economía- y la Iglesia Católica para afrontar la grave crisis política, económica y social tras la implosión de 2001.

El Consejo, que fue contemplado en el Capítulo 1 de los “Lineamientos para un gobierno de unidad nacional” de Consenso 19, será un órgano colegiado, de participación ciudadana, orientado a la búsqueda de consensos en torno al desarrollo del país. Estará integrado por 26 miembros, 6 de centrales sindicales, 6 de organizaciones empresariales y 14 representantes de colegios, consejos, entidades representativas de profesionales y otras instituciones, incluidos movimientos sociales y credos religiosos.

Los miembros del Consejo serán designados por las instituciones a las que representan, conforme a las condiciones y plazos que establezca la reglamentación. El Presidente y el Vicepresidente serán designados por el Poder Ejecutivo Nacional con acuerdo del Senado y tendrán un mandato de dos años, renovable por un sólo período de igual duración.