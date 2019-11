Lavagna no será ministro de Alberto

En medio de la incertidumbre sobre quién ocupará la cartera de Economía a partir del 10 de diciembre cuando Alberto Fernández tome las riendas del país, el nombre de Roberto Lavagna aparece una y otra vez en la tómbola de los posibles ministeriables sin que nadie se anime a descartarlo del todo.

Si bien durante toda la campaña el economista no paró de repetir que no estaba dispuesto a aceptar un cargo en el próximo Gobierno y dejó en claro que de no ser electo presidente simplemente se iría a descansar a su casa, las versiones no cesan, con mayor o menor intensidad, alimentadas, quizá, por la actitud del propio protagonista, que un día después de la elección del 27 de octubre que consagró a Fernández ganador, optó por llamarse a silencio y no responder a ninguno de los insistentes requerimientos periodísticos para confirmar o desmientir la especie.

De todos modos, según supo El Cronista de fuentes muy cercanas al ex ministro de Economía de Kirchner y Duhalde, de ser cierta, como trascendió, una supuesta gestión de último minuto encargada por la propia Cristina Kirchner para ofrecerle a Lavagna la conducción del Palacio de Hacienda, razón que estaría demorando la definición total del Gabinete, ésta estaría destinada a naufragar.

Por ahora, aseguran en su entorno, “Lavagna no ha tenido nuevo contacto con el próximo Gobierno desde aquella reunión que mantuvo en su casa del barrio de Saavedra, y que es de público conocimiento, con el presidente electo Alberto Fernández”. Y repiten: “Lo dijo en la campaña y lo confirmó días atrás su vocero político: Lavagna no aceptará un cargo en el próximo gobierno” ni asumirá ningún lugar el 10 de diciembre.

En efecto; desde el círculo más cercano de Lavagna, quien salió a hablar la semana pasada fue el diputado electo por Consenso Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez, que desmintió que el exministro de Economía vaya a ocupar algún lugar en el nuevo esquema de poder al que Alberto Fernández le da por estas horas las últimas puntadas.

Rodríguez también relativizó que Lavagna esté pensando, en cambio, en integrarse al nuevo Gobierno desde un lugar simbólico, es decir, al frente del Consejo Económico y Social que impulsa el presidente electo pero que todavía no está claro qué formato tendría ni tampoco si esa iniciativa estará, como se dijo inicialmente, incluida en el paquete de proyectos que enviará Alberto al Parlamento apenas asuma el poder.

“Las versiones que indican que Roberto Lavagna estaría asumiendo próximamente un cargo público no tienen fundamento”, señaló Rodríguez. Y agregó: “Se dicen muchas cosas, pero la realidad es que Lavagna no está considerando asumir cargo alguno”.

Y en cuanto a si hubo o no un ofrecimiento concreto de Alberto a Lavagna para que se haga cargo del Palacio de Hacienda, en el lavagnismo solo contestan con evasivas. La letra chica de aquella larga conversación entre Lavagna y Fernández en la casa del exministro en Saavedra, donde el economista trazó ante el presidente electo un diagnóstico crudo sobre la herencia económica que recibirá del macrismo a partir del 10 de diciembre, solo la conocen sus protagonistas. En todo caso, si el ofrecimiento existió, la respuesta parece que no fue positiva.

Por lo demás, Lavagna está dispuesto a colaborar en lo que sea con el gobierno de Alberto Fernández (lo dijo muchas veces en público y en privado), como lo estuvo en su momento con Mauricio Macri, si bien nunca comulgó con su política económica y así se lo hizo saber cada vez que mandatario saliente le pidió opinión.

Los canales de comunicación entre Alberto y Lavagna siguen abiertos, claro está, pero el ex ministro mirará "desde afuera" los primeros pasos del gobierno que echará a andar el próximo 10 de diciembre.