Lavagna: "hace falta una reforma laboral pero con consenso y crecimiento"

Al referirse a la necesidad de combatir la pobreza, el ex ministro de Economía Roberto Lavagna dijo que es necesario que la actividad, que está estancada desde 2011, vuelva a crecer, al tiempo que aceptó que se necesita consenso para una reforma laboral. Mientras el ex ministro de Hacienda y Finanzas Públicas Alfonso Prat-Gay consideró que lo que "fracasó es la política" y que "a Cambiemos le faltó valentía cuando asumió para llamar a un gran acuerdo social para atender los problemas que heredó", aunque planteó que "nunca es tarde".

En el marco del XXI Acuerdo Anual de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), Lavagna; Prat-Gay y el obispo auxiliar de Buenos Aires Gustavo Carrara, del Equipo de Sacerdotes de Villas de Emergencia, y la ex senadora Norma Morandini, debatieron sobre la pobreza.

"No podemos seguir cometiendo los mismo errores de atrasar el tipo de cambio y los salarios, alentando la especulación financiera, lo que termina en una crisis recurrente", dijo Lavagna, y agregó que "el país no crece, entre otros motivos, por el régimen laboral, ya que hoy a 9 millones de trabajadores protegidos por un régimen de avanzada; 2 millones semiprotegidos, como los monotributistas, y 24 millones de personas en condiciones de ingresar al mercado laboral que no pueden hacerlo. Pero aclaró que esta reforma debe hacerse con crecimiento económico, porque si se hace con estancamiento, "crea anticuerpos".

Ante una consulta sobre el asistencialismo, Lavagna dijo que si no existieran esos subsidios, el efecto social sería intolerable, pero también tendría efecto negativo sobre la economía, porque el 100% va a al consumo.

Prat-Gay añadió que "no hay un camino alternativo al asistencialismo", y que "no se puede resolver la deuda fiscal a costa la deuda social". En tal sentido, dijo en un aparte con periodistas que espera que el Gobierno "defienda el gradualismo en el acuerdo con el FMI".

Monseñor Carrara relató que de la población en villas de emergencia que es un 9% del país, 43% de las personas tienen menos de 17 años y 60% tienen menos de 25 años. "Necesitan una primera oportunidad con escuelas y escolaridad extendida", enfatizó.

Morandini consideró que la falta de un acuerdos obedece "a razones culturales" en el ámbito político.

En otro orden, Prat-Gay dijo a la prensa que olvidarse del tipo de cambio y caer en déficit en cuenta corriente, siempre termina en una "corrección de la economía, con devaluación y recesión. En Argentina, la devaluación ya tuvo lugar, ahora esperemos que se trabaje para que la recesión sea lo menor posible", enfatizó.