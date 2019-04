Lavagna felicitó a Uñac por un triunfo que anota como propio y fortalece su candidatura

"Muy importante el reconocimiento de los sanjuaninos a la acción de gobierno, al desarrollo y al progreso", se apuró a escribir Roberto Lavagna en la noche del domingo para felicitar al gobernador de San Juan, el peronista Sergio Uñac, por haber arrasado en las primarias de su provincia.

Es que el triunfo del sanjuanino en la PASO no es uno más para el proyecto presidencial del exministro de Economía de Duhalde y Kirchner. Podría decirse que se vivió, casi, como propio y no es para menos: Uñac es uno de los gobernadores -no son muchos por ahora- que respalda abierta y públicamente la posible candidatura de Lavagna a la Presidencia y hasta se anotó solito como su eventual vice.

Al tuit de felicitaciones, se sumó más tarde una comunicación telefónica en la que Lavagna -que siguió atentamente la elección desde Buenos Aires- elogió nuevamente la amplia ventaja que Uñac obtuvo sobre Marcelo Arrego (más de 20 puntos), el candidato de la Casa Rosada, que prefirió durante la campaña prescindir de la marca Cambiemos y evitó mostrarse con Mauricio Macri.

Uñac le devolvió gentilezas al economista hoy muy temprano, al hablar por distintos medios nacionales. "Veo muy bien a Lavagna como candidato a presidente, y creo que desde acá puedo aportar algo también”, sostuvo por radio La Red.

​Más tarde, por FM La Patriada, ahondó: "Tengo una excelente relación (con Lavagna). Él plantea un gobierno de unidad, yo comparto", dijo. Y agregó: "Si el triunfo o modelo que armamos acá (en San Juan), que es un frente en el que hay distintas expresiones del peronismo, donde hay movimientos sociales y centrales trabajadoras, ha logrado construir este concepto de unidad, es un modelo que puede plantearse", deslizó.

Así, puso de ejemplo el acuerdo que anudó a nivel provincial con el sector del peronismo que lidera José Luis Gioja y con otros espacios.

Sin embargo, la "unidad" a la que Uñac hace referencia y que llevó a la práctica en la primaria del domingo y repetirá en la elección del 2 de junio donde buscará su reelección, no es la misma que pregona Lavagna.

El exministro está embarcado en la construcción de un armado nacional que exceda al PJ e integre a los radicales desencantados de Cambiemos, al GEN de Margarita Stolbizer y al socialismo, mientras que Uñac incluye al kirchnerismo en su planteo de unidad.

Lavagna, se sabe, lo rechaza en forma tajante. Esa postura tiene su lógica: las encuestas que lo miden concluyen que el exministro obtiene buena parte de su apoyo entre los votantes desencantados de Cambiemos que tampoco quieren saber nada con un proyecto que huela a kirchnerismo.

Uñac también volvió a dejar la puerta abierta a la posibilidad de jugar como candidato a vice de Lavagna, pero pateó para más adelante esa definición. "Mi horizonte inmediato es la provincia. Es un altísimo porcentaje (el de las primarias), e indica que yo tengo que estar acá", señaló.