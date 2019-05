Lavagna dio marcha atrás y ahora dice que "no hubo ruptura" con Alternativa Federal

Luego de un miércoles lleno marchas y contramarchas sobre la permanencia o no del ex ministro de Economía, Roberto Lavagna, en Alternativa Federal, esta mañana, el economista salió a aclarar que "no hubo ninguna ruptura" con el espacio. Y subrayó que su límite es "la grieta". Anoche, había dicho que AF "era un capítulo que está cerrado".

Tanta es la necesidad de reflotar y rencausar relaciones y negociaciones, que desde el espacio del ex ministro de Economía confirmaron a este diario que hoy a la tarde Roberto Lavagna y el senador Miguel Pichetto se juntarán en un intento por retomar el diálogo.

"No hubo ninguna ruptura. Todos los diálogos están abiertos", dijo Lavagna al referirse a su permanencia en Alternativa Federal, luego de que ayer se disparara la incógnita en torno a su permanencia en el espacio.

“No hubo una ruptura. Hubo una fijación de diferencias, un momento de clarificación, para que no hagamos un amontonamiento de gente que aspira a cargos. Tenemos un diálogo abierto”, agregó. "Amontonar no sirve", resumió.

Así, retrocedió sobre sus propios pasos, luego de que anoche, en diálogo con TN, dijera que la posibilidad de sumarse a Alternativa Federal ya es "un capítulo cerrado".

En diálogo con Radio Mitre, Lavagna también explicó que "Consenso [por su espacio, Consenso 19] tiene una posición tomada que no es ni la del Gobierno ni la de la ex presidenta. Y esos son los límites, porque sino de lo que se trata es hacer un rejuntado sin sentido, sin programa, sin ideas. No, esto no es así. Todo el diálogo está abierto. Mi límite es este".

Respecto a su participación o no en las PASO, Lavagna consideró que "el candidato tiene que salir del consenso". Y se explayó: "El consenso tiene que estar ligado a ideas, a proyectos, a equipos".

Además, el líder de Consenso 19 dijo que “hay quienes están de uno u otro lado de la grieta. Es la opción de ellos y es respetable. Pero el consenso es otra cosa”, concluyó.

La incógnita en torno a la permanencia de Lavagna en Argentina Federal surgió luego de que los integrantes de la mesa de los cuatro de AF, Juan Schiaretti, Sergio Massa, Miguel Pichetto y Juan Manuel Urtubey le enviaron un claro mensaje, por negarse a competir en una primaria para elegir al candidato que representará al espacio. Además, Schiaretti propuso sumar al espacio al ex gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli, y al conductor de TV, Marcelo Tinelli.