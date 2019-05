Lavagna, con un pie afuera de Alternativa Federal, aún no confirma la ruptura

La cena de los miembros originales de Alternativa Federal, anoche, fue toda una señal y dejó claro que la movida deCristina Kirchner el fin de semana pasado de empoderar a Alberto Fernández como candidato y reservarse el lugar de vice para sí sacudió el tablero político, al punto, que apuró a todas las fuerzas políticas a tomar definiciones.

Y vaya si las hubo. Ayer mismo, los integrantes de la mesa de los cuatro de AF, Juan Schiaretti, Sergio Massa, Miguel Pichetto y Juan Manuel Urtubey le enviaron un claro mensaje a Roberto Lavagna, quien quedó a un paso de la ruptura por negarse a competir en una primaria para elegir al candidato que representará al espacio.

Los cuatro dirigentes con Schiaretti a la cabeza le marcaron la cancha al economista: o se aviene a participar de la interna o toma otro camino por fuera de AF.

Sin confirmación desde el lavagnismo sobre la decisión que tomará el exministro, las especulaciones van desde que podría bajarse de la carrera o competir por otro espacio. La duda está también centrada en qué camino tomarán sus hasta ahora socios de Consenso 19, el socialista Miguel Lifschitz, la titular del GEN Margarita Stolbizer y también los radicales díscolos, convocados por Schiaretti a sumarse a AF. ¿Seguirán al economista o confluirán con los peronistas federales?

En una reunión secreta que Schiaretti y Lavagna mantuvieron ayer por la tarde, previa a la cena de los cuatro, el cordobés le dejó en claro al economista que es una decisión inamovible que el liderazgo del espacio se dirima en las primarias del 11 de agosto.

Y por si necesitaba alguna otra confirmación, Schiaretti utilizó luego su cuenta de Twitter para volver a enviarle el mismo mensaje a Lavagna: que el candidato de Alternativa Federal "debe surgir de la competencia de quienes aspiren a serlo en las próximas elecciones Paso".

Más aún, esta mañana sorprendió con un video en el que convocó al GEN, al socialismo de Lifschitz, a Daniel Scioli y a Marcelo Tinelli a sumarse a Alternativa Federal. A Lavagna ni lo mencionó, pero sí hubo un tiro por elevación para el economista. "Los que pretendan ser candidatos deben competir en las PASO", sostuvo Schiaretti en un discurso de 38 segundos grabado anoche antes de la cena con sus socios del PJ Federal en Tigre.

Aunque todo parece indicar que la ruptura con Lavagna es prácticamente un hecho, desde el entorno del ex ministro hasta este mediodía seguían relativizándolo. "Nosotros no rompemos ni impulsamos ninguna ruptura". Y aseguraban que en el mano a mano con Schiaretti, previo al encuentro pactado de AF para hoy al que Lavagna finalmente no fue invitado, surgió un pedido para que se convoque a una gran primaria, pero que el ex ministro planteó que no había necesidad de apurar los tiempos, a un mes exacto del cierre de listas.

Lo que no parece registrar el economista con su planteo es que en el medio hubo un vendaval político que fue el que causó la decisión de CFK de entronizar a Alberto Fernández como cabeza de la fórmula e ir ella como vice. Y que esa movida puso en crisis al espacio de Alternativa y obligó a apurar definiciones, básicamente por dos razones: primero, porque provocó la dispersión de los gobernadores supuestamente referenciados en el espacio, que salieron a saludar la unidad del peronismo y la fórmula FF, y segundo, porque el kirchnerismo aceleró la presión sobre Massa para atraerlo a su redil.

Lavagna le dijo al cordobés que lo mejor era avanzar primero en cuestiones programáticas, crear una comisión política que se abocara a ese fin y dejar la resolución de las internas para más adelante. Está claro que no convenció al cordobés.

Cerca de Lavagna, además, insistieron en la necesidad de ampliar el espacio con el socialismo y el GEN y en que la prioridad es solidificar el programa de Gobierno. Básicamente su postura es la misma de siempre: que su candidatura tendría sentido en tanto y en cuanto se construyera un espacio que generara consensos. Por ahora, no los hubo.

"No amerita romper, salvo que alguno esté necesitando ir a otro espacio", dijo a este diario un vocero de Lavagna en obvia alusión a Sergio Massa y sus coqueteos cada vez más intensos con el kirchnerismo.