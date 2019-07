Lavagna bajó línea a su tropa: qué les pidió para conseguir el voto de los indecisos

"Desafiar la polarización", con esa consigna como principal directriz, los candidatos de Consenso Federal de todo el país saldán a encarar el último tramo de la campaña de cara a las PASO decididos a pelear por el voto de los indecisos y mostrar que la fórmula que integran Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey "es la única propuesta de centro contra los extremismos populistas" que representan ambos polos de la grieta.

Esta es la línea discursiva que se planteó en el arranque del encuentro de Consenso Federal en Pilar, donde participaron unos 400 candidatos de todo el país y con el que la tercera vía buscó dar una muestra de fortaleza de cara a las primarias del 11 de agosto, en un escenario que, a decir de la mayoría de las encuestas, luce cada vez más polarizado.

Los discursos estuvieron a cargo del gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, la primera candidata a diputada nacional, Graciela Camaño, Urtubey y el propio Lavagna.

"El día uno de gobierno vamos a empezar a ponerle plata en el bolsillo a los argentinos. Hay que devolverle a los trabajadores y jubilados el 16% que perdieron de sus ingresos para devolverles la capacidad de compra y un nivel de bienestar que permita poner en marcha la economía, sostuvo el precandidato presidencial en su discurso. Y agregó: "no hay mejor ordenador social que la generación de empleo".

Mirá también A quién responsabilizó el canciller de Trump por el atentado a la AMIA El secretario de Estado de los Estados Unidos y el canciller Faurie homenajearon a las víctimas del ataque a la mutual judía. Ambos participan de la Conferencia Ministerial de Lucha contra el Terrorismo.

A su turno, Urtubey afirmó: "Tenemos al mejor candidato a presidente que hay en la Argentina que es Roberto Lavagna. Estamos acá con el hombre que no tiene que decir que lo que va a hacer sea distinto a lo que hizo. Porque va a hacer lo mismo, que es ponernos de pie cuando estuvimos de rodillas".

Camaño resaltó la la "decisión" de Lavagna y Urtubey de "haber sostenido la bandera de la ética y la coherencia", y arengó: "Pongamos garra y fuerza, tenemos la responsabilidad de la dirigencia política, que no puede ir a una vereda un día y cruzarse a otra vereda otro día". No los nombró, pero esa última frase fue un tiro por elevación a Miguel Pichetto, que saltó a las filas oficialistas, y a su "ahijado" político Sergio Massa, que terminó aliado al kirchnerismo, tras abandonar la vía del medio.

Lifschitz, por su parte, arremetió contra la encuestas que muestran al espacio del medio casi ahogado por la grieta: "No les hagamos caso a las encuestas que divulgan los medios de poder ya que están mal intencionadas. Hagámosle caso a la encuesta de la gente que no está contenta con este gobierno y no quiere volver al pasado".

Antes de la exposición de los líderes de Consenso Federal, estos fueron algunos de los ejes que se plantearon en la reunión para articular el discurso de los candidatos:



Somos la opción frente a las alternativas de dos gobiernos desastrosos.

Nuestra fórmula es consistente y equilibrada.

Lavagna es el argentino mejor capacitado para ser Presidente. Es reconocido nacional e internacionalmente. Es uno de los dos políticos con mejor imagen positiva del país. Inspira confianza.

Urtubey tiene experiencia de gobierno, hace un gran aporte a la fórmula y reafirma la vocación federalista de Consenso Federal. Su futuro político es ampliamente promisorio.

Nuestra alternativa, frente a dos fuerzas polarizadas es la de la pacificación y el crecimiento.

Nuestro proyecto se centra en políticas de raíz humanista que apuntan a justicia social, cultura del trabajo, producción, educación, niñez, tercera edad, salud, vivienda, seguridad.

Tenemos coherencia. Nuestros candidatos están donde dijeron que iban a estar. (Otros alardearon con que pertenecían al centro pero fueron voluntariamente absorbidos por los extremos, donde en realidad querían estar).

Las PASO son el mejor modo de expresar el voto real sin que nos corran con la polarización. Es un voto que no tiene riesgo y servirá a ese 40% que no quiere ni Macri ni a Cristina, el voto cansado del fracaso del presente y del fracaso del pasado.

Del encuentro participaron los candidatos a diputados por la Provincia de Buenos Aires Alejandro ‘Topo’ Rodríguez, Liliana Schwindt, Jorge Illa, Marianela López; los candidatos a diputados por CABA Marco Lavagna, Maia Volcovisky, Carlos Hourbeigt; el candidato a senador por CABA Ramiro Marra; el candidato a legislador Eugenio Casielles; el diputado nacional por Jujuy Alejandro Snopek; el Presidente de Libres del Sur, Humberto Tumini; entre otros postulantes de todo el país. También estuvo presente el candidato a gobernador bonaerense Eduardo Bali Bucca.