Lavagna aseguró que el Gobierno le pidió que se baje de su candidatura

El precandidato a presidente de Consenso Federal, Roberto Lavagna, visitó ayer la ciudad de Rosario junto al gobernador Miguel Lifschitz, y en ese marco afirmó que el oficialismo encabezado por Mauricio Macri le pidió "en reiteradas ocasiones" que bajara su postulación nacional. "Hay jugadas sucias, en la medida en que (el oficialismo y el kirchnerismo) están relativamente parejos en las encuestas, empiezan a hacer cosas que exceden lo estrictamente legal, comienzan a hostigar de un lado y del otro. En el caso mío, el oficialismo me ha pedido expresamente, en varias oportunidades, que me baje de la candidatura", indicó Lavagna, aunque no aclaró quién le formuló ese planteo.

En tanto, el ex ministro de Economía reiteró que "las PASO son la oportunidad que tiene el ciudadano de mandar un mensaje en absoluta libertad", a favor de la fórmula que cada uno "quiere".

Tras la carta abierta difundida este martes junto a su compañero de fórmula, Juan Manuel Urtubey, el precandidato presidencial insistió en ese mensaje a los votantes, con su objetivo de obtener el mejor resultado posible en las primarias del próximo 11 de agosto, ya que un porcentaje que no alcance los dos dígitos podría favorecer la polarización entre el oficialismo y el kirchnerismo en octubre. "En las PASO no se elige a nadie. Es una gran encuesta. Se trata de decirles que en las PASO no piensen en términos de voto útil, sino que expresen lo que sienten para el país", resaltó Lavagna.

El ex ministro afirmó que "las propias encuestas hablan de que el 40% de la población no quiere volver a optar por alguna de las dos alternativas". "No quieren votar con un broche en la nariz, esa es la demanda. Los que dijimos Ni (Mauricio) Macri ni Cristina (Kirchner) y nos mantuvimos firmes, estamos en esta lucha diciendo que no nos íbamos a ir ni aun lado ni hacia el otro. Estamos peleando con un mensaje que tiene que ver con cómo uno moviliza un país paralizado hace muchos años", enfatizó en declaraciones radiales.

Lavagna estuvo en Rosario junto al mandatario socialista, en momentos en que algunos sectores de ese partido expresaron críticas a ese acuerdo. Junto a Lifschitz, visitó el Polo Tecnológico y expresó: "En estos sectores, el tema fundamental es el presupuestario. Argentina cada vez invierte menos en ciencia y tecnología. Hoy invierte alrededor del 0,3% del PBI".