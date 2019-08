Lavagna apuesta a convencer de que está en mejores condiciones que Macri para frenar a Cristina

Con un ojo puesto en lo que pasa en los mercados, el candidato a presidente por Consenso Federal, Roberto Lavagna ajusta su estrategia electoral de cara al próximo 7 de septiembre, fecha oficial de largada del segundo tramo de la campaña con vistas a la elección general de octubre.

La fórmula presidencial de Consenso Federal integrada por Lavagna y el gobernador salteño Juan Manuel Urtubey quedó en tercer puesto en las elecciones primarias, con poco más del 8% de los votos, un apoyo que cotiza en alza y hoy se disputan por igual el macrismo y el kirchnerismo, los dos polos de la grieta.

La prueba está en los elogios públicos hacia la figura del exministro y los intentos por atraerlo que vienen haciendo ambos espacios, todas movidas que Lavagna prefiere ignorar en público pero desdeña en privado ante su círculo más íntimo. “Vamos a seguir muy firmes en nuestra posición original: ni Macri ni Cristina”, repiten cerca del exministro sin titubear.

Lavagna celebra los más de dos millones de votos que consiguió como candidato a presidente en las primarias y confía en que ese número pueda crecer en las generales.

En rigor, el economista no piensa ni remotamente en moverse de esa postura -menos aún bajarse de la carrera, pese a las presiones que recibió antes y después de las PASO para dejarle el campo orégano a la polarización- sino muy por el contrario: para aumentar su caudal electoral espera nutrirse de los desencantados macristas que temen más que nunca el regreso de CFK al poder, pero hoy ven a su antiguo líder en “la lona” y buscan quién los contenga. En CF razonan: "Hay un sector duro del macrismo que pretende desafiar a la matemática y se ilusiona con dar vuelta la elección, pero la realidad es que en esta elección el 70% votó contra el Gobierno".

El lavagnismo sabe que la ilusión de que el macrismo confluya en el centro para engordar su cosecha es por ahora eso: una ilusión, pero lo cierto es que la idea de entrar al ballotage si la imagen de Mauricio Macri se sigue deteriorando al compás de la crisis económica estuvo entre las hipótesis que se barajaron en el búnker de la calle Paraguay al calor del primer análisis post PASO que esa fuerza realizó puertas adentro con los resultados puestos.

En CF no piensan sin embargo, descuidar al votante lábil de Alberto Fernández y harán también su intento por seducirlo, básicamente porque creen que allí pueden pescar varios de los votos de los que, hartos del ajuste macrista, se inclinaron por el ex jefe de Gabinete K no tan convencidos y preferirían en rigor una opción "más moderada" para dirigir los destinos del país.

Todo esto, claro está, suponiendo que se dé en octubre el escenario al que aspira la tercera vía, aunque en Consenso Federal no desconocen los riesgos de que ocurra exactamente al revés: que el voto que acompañó a Lavagna en la PASO pueda ser la variable de ajuste de una polarización aún más acentuada en la elección general.

A evitar que esto ocurra estarán enfocados en adelante todos los esfuerzos del candidato. “Sería una situación grave que esto se dé, porque la polarización nos ha llevado a ocho años de estancamiento económico y la Argentina no puede seguir por este camino”, dicen los lavagnistas.

Una instancia que, creen, los ayudará a cumplir el objetivo de mantener los votos del 11 de agosto e, incluso, a incrementarlos, es la de los debates presidenciales que tendrán lugar en Santa Fe y en la ciudad de Buenos Aires el 13 y el 20 de octubre próximo.

En el entorno del exministro están convencidos de que ambas instancias serán una ocasión única para que el candidato de CF pueda demostrar que es el “más preparado” para sacar a la Argentina de su actual debacle y sabrá hacer valer su experiencia como piloto de tormenta durante la crisis de 2002, un dato que, por otra parte, hasta el propio Alberto Fernández –con otra intención, claro está- no deja de destacar cada vez que tiene oportunidad. "Tenemos mucha expectativa puesta aquí", concluyen.