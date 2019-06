Lavagna: "Nunca participé de Alternativa Federal, era una construcción muy frágil"

Tras haber sido el primero en oficializar su candidatura ante la Justicia electoral, Roberto Lavagna sostuvo que "la grieta es funcional tanto al Gobierno como al kirchnerismo" y advirtió que la polarización "deteriora la democracia".

"Tenemos la obligación de romper la polarización. Hay que trabajar para tratar de ensanchar esa vía del medio que no es ni el pasado ni en presente, es un futuro distinto al que nos han ofrecido", declaró el ex ministro de Economía en diálogo con TN.

Y añadió: "Sigue habiendo un 40% que no quiere votar ni por uno ni por otro. La sociedad está partida entre cristinistas, macristas y los que no quieren a ninguno de los dos. Hay un grupo muy grande que no se siente representado y si no surge algo distinto termina desencantado de la política, votando en blanco, no votando o votando cualquier cosa".

"Era una construcción muy frágil. No tenía sentido unirme si percibía que se iban a ir para los dos lados", sostuvo Lavagna sobre Alternativa Federal.

Lavagna habló también sobre la desintegración de Alternativa Federal: "Nunca participé ni estuve en las fotos de constitución de la fuerza. Era una construcción muy frágil. No tenía sentido unirme si percibía que se iban a ir para los dos lados".

El cierre de listas y sus propuestas

El precandidato insistió en la propuesta que viene realizando desde su irrupción en el escenario electoral: un gobierno de unión nacional.

"Hay que construir una mayoría sólida y un consejo económico social de alto nivel, donde no haya legisladores, diputados y senadores, nadie va a venir a rosquear políticamente", explicó.

Lavagna sumó a Graciela Camaño como primera precandidata a diputada nacional en la Provincia.

Sobre la situación económica, el ex funcionario afirmó que la clave es "mover el consumo y la inversión". "Ese es el mecanismo que se utilizó para salir de la crisis del 2002", aseveró.

Por último, se refirió al cierre de listas: "Tenía tres mujeres importantes: Chiche Duhalde, Margarita Stolbizer y Graciela Camaño, pero lugar para cabeza de lista había para una sola. Siempre alguien queda afuera".

Y concluyó: "No es fácil para un grupo nuevo lograr presentar candidatos en todos los distritos, ahora hay que ponerse con todo a seguir con el tema de los programas. Basta de política", concluyó.