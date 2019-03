Lavagna: "Macri tiene que ponerse a gobernar; menos verso y más trabajo"

El ex ministro de Economía, Roberto Lavagna, cuestionó con dureza a Mauricio Macri, el presidente de la Nación, en una entrevista que le hizo el portal Infobae. “De qué se queja”, se preguntó Lavagna sobre Macri, y añadió: “En Argentina ha habido situaciones infinitamente peores a las que le han tocado a él, por ejemplo la de 2002”.

En esa línea, insistió: “No puede llorisquear, hablar de la herencia. Tiene que ponerse a gobernar, hacer menos marketing, menos verso y más trabajo”.

Incluso lo desafió: “Macri debería estar preocupado de cómo es el estado del país. No puedo competir con los miles de trolls que el Gobierno tiene, no tengo estructuras mediante. Tranquilo, que no se ponga nervioso”.

Lavagna también habló de “gorilaje”, en referencia a un sector del Gobierno que lo cuestiona por su presunta afinidad con el dirigente gastronómico Luis Barrionuevo. “Sale el gorilaje, al que le irrita el peronismo, que cree que los sindicatos deberían desaparecer. Yo pienso cosas distintas, que cumplen un papel fundamental”, aseguró.

Mirá también Los técnicos del FMI respaldan el nuevo plan del Banco Central Según datos de la misión, en caso de que el dólar se ubique debajo de la zona de no intervención (ZNI), será el Banco Central el que compre de manera directa las divisas al Tesoro. Elogiaron los esfuerzos del Gobierno y sostuvieron que los altos déficit gemelos se encuentran en medio "de una corrección significativa".

También habló de su cumbre con el empresario televisivo Marcelo Tinelli: “No me encontré con el que hace bailar en el caño, del cual no tengo ninguna crítica, me encontré con el empresario”.