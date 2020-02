Lavagna: "El FMI no va a trabajar para resolver los problemas de Argentina"

El ex ministro de Economía Roberto Lavagna se refirió hoy a la renegociación de la deuda externa que lleva adelante el gobierno de Alberto Fernández y consideró que el Fondo Monetario Internacional no va a actuar para "resolver los problemas de la Argentina".

"No es el mismo Fondo de antes pero tampoco va a jugar absolutamente a favor de Argentina. En 2002 había dos actores: el Gobierno argentino y el Fondo Monetario actuando en representación de los acreedores privados. Su función era garantizarle a quienes tenían bonos del país que iban a cobrar en las mejores condiciones posibles. Hoy esto ha cambiado. El Fondo no representa más al sector privado", explicó Lavagna en declaraciones a Radio con Vos.

En tanto, el economista advirtió que el Fondo "no ha dicho nada sobre cuál es el aporte que va a hacer. Le pide a los privados a los que antes defendía que hagan un aporte, pero no han dicho qué harán ellos".

En ese sentido, expresó que si bien el estatuto del organismo contempla no hacer quitas, sí podría estirar los plazos, bajar los intereses y ayudar a la Argentina en la negociación con el Club de París, que "también complica mucho al país".

"Ni es el Fondo durísimo de hace 15 años ni va a trabajar para resolver los problemas de Argentina", remarcó.

Además, el ex ministro manifestó una de las principales disidencias que tiene con el actual gobierno: "Han puesto el centro de toda la atención en el tema deuda. Con eso hay que tener cuidado. Los temas de deuda son complicados, llevan tiempo. Esto de que 'no se puede hacer tal o cual cosa hasta que no se resuelva el tema de la deuda' tiene una parte de verdad pero no hay que exagerarlo".

Lavagna fue ministro de Economía durante los gobiernos de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner y formó parte de la dirigencia argentina encargada de renegociar la deuda externa tanto con el FMI como con los acreedores privados, donde se logró una importante quita.

El Consejo Económico y Social

Por otra parte, el ex candidato a presidente sostuvo que le dijo a Alberto Fernández que "no es un momento adecuado para (la conformación de) un Consejo Económico y Social", debido a que hay una "rigidez" en los distintos sectores sociales que "tienen una actitud de no ceder en nada".



"Con la rigidez actual, desde los productores de Vaca Muerta hasta los jubilados, pasando por jueces, diplomáticos y sindicatos, en donde todo el mundo se mantiene en su posición, es difícil cambiar, y si no se cambia, los resultados serán similares" a los de los últimos años, dijo Lavagna.



Durante los últimos días estuvo en danza el nombre del ex candidato a presidente por Consenso Federal para presidir un eventual Consejo Económico y Social, luego de que el propio Alberto Fernández manifestara públicamente en enero que le "encantaría" que ese puesto lo ocupe Lavagna.



Al ser consultado al respecto, el economista afirmó: "Le dije a Alberto Fernández que no creo que sea un momento adecuado para hacer un Consejo Económico y Social, porque veo en los distintos sectores, empresarios y sindicales, una actitud de no querer ceder en nada".



"Mantenerse en esa línea es asegurarse de que el país no va a salir del estancamiento", sostuvo Lavagna, y consideró que un organismo de esas características "tiene que dedicarse a cuestiones estratégicas de mediano y largo plazo, y permitirle al gobierno que ha sido electo que proponga las distintas políticas en la coyuntura".