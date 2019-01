Lavagna 2019: quiénes impulsan su candidatura y cuál es su posición

Roberto Lavagna se transformó en una figura atractiva. En un escenario político polarizado en los últimos años entre el macrismo y el kirchnerismo, existen sectores que se esperanzan con su nombre para romper con esta lógica.

El primero que lo esbozó fue Eduardo Duhalde, el año pasado. Dijo que era “el mejor candidato” peronista para las elecciones de octubre. Cuatro meses después se fueron sumando más voces.

De hecho, ayer Miguel Pichetto lo calificó de “presidenciable” en declaraciones a LN+ y hoy se reunieron en Cariló. El senador ya habría dado un paso al costado en la carrera a la Casa Rosada para auspiciar la del economista.

Desde el socialismo también ven con buenos ojos su nombre. Miguel Lifschitz se reunió con Lavagna en esta ciudad balnearia y se dejaron fotografiar juntos. El gobernador de Santa Fe sostuvo incluso que “Lavagna estaría dispuesto” a ser candidato presidencial. Mientras Lavagna no habla, otros hablan por él.

Lavagna recibió a Lifschitz el viernes y se dejaron fotografiar juntos

Desde el entorno del socialista confirman la voluntad de armar un espacio nacional por fuera de Cambiemos y del kirchnerismo. Creen que existe margen para que crezca una tercera alternativa. Ya cuentan a Margarita Stolbizer y a Ricardo Alfonsín, y creen que hay más radicales desencantados con el Gobierno que se podrían sumar.

Recuerdan también que en 2007 Lavagna había sido candidato a presidente, justamente, junto con la UCR. Es decir, se trata de una figura con pocos rechazos y que puede generar los consensos y acuerdos necesarios para romper con la lógica de la polarización.

Sin embargo, más allá de que pareciera que a cada minuto un gobernador o un dirigente nuevo reclama su postulación, él no se pronunció. Y desde su entorno aseguran que “no piensa en una candidatura”. Si bien siempre estará dispuesto a ayudar y a asesorar, creen que no lo hará desde ese rol y que no tiene ganas de competir.

De esta forma, el espacio peronista no kirchnerista tiene hoy en Sergio Massa y Juan Manuel Urtubey a sus candidatos que mostraron sus ganas de competir por la presidencia. Si la virtual candidatura de Lavagna implicaría ir a las primarias ante estos candidatos o que ellos den un paso al costado, es una incógnita. De hecho, quienes sostienen que Lavagna podría jugar creen que esa es una de las condiciones: ser el candidato de consenso y no competir en las PASO.

Mientras tanto, desde el peronismo más tradicional advierten que aún no es momento de hablar de nombres propios, y que la estrategia de alianzas se trazará entre febrero y marzo. Aunque, está claro, cualquier pronunciamiento que realice Cristina Kirchner los condicionará. “No hay que poner el carro adelante del caballo” es el refrán elegido para estirar el tema Lavagna, ya que creen que es “una candidatura que tiene buena acogida, pero no parece ser firme”.

Sobre un posible frente opositor amplio, que también atraiga a otros espacios, no le cierran la puerta al socialismo santafecino. Recuerdan que tras la intervención del partido en 2018, dictada por María Servini de Cubría, el primero que lo llamó a José Luis Gioja para solidarizarse y mostrar su desacuerdo fue Lifschitz.

Mientras tanto, Lavagna sigue en la costa. Mira encuestas, evalúa las posibilidades y evita dar pistas sobre si será o no candidato con 77 años.