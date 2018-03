Laura Alonso: "La Oficina Anticorrupción está investigando a Macri"

"La OA está investigando a Mauricio Macri. Nosotros tenemos una investigación abierta sobre esta situación que se ha planteado, sobre dos sociedades offshore, y hemos requerido información extra al presidente", reveló la funcionaria durante un reportaje con Alejandro Fantino, para Animales Sueltos.

"Lo que pasa en la Argentina ahora está buenísimo, Mi sensación es que la Argentina ha decidido decirle nunca más a la corrupción ni a la impunidad", advirtió. Y agregó: "La gente está cansada que le roben".

Por otro lado, en relación a los pedidos de renuncia que exigieron algunos integrantes de la oposición, como lo expresó la diputada Graciela Camaño, Alonso se tomó las críticas con calma: "Podemos discutir todo lo que quiera. Me parece que está buenísimo lo que está pasando en la Argentina", aseguró.

Otro ítem polémico abordado en el reportaje fue sobre el contrato firmado por la Argentina con Chevron, un tema por el que muchos acusaron a Alonso de haber cambiado de parecer. "Nunca dije que estaba de acuerdo con que no se abran los contratos privados entre Chevron e YPF. Quien tiene que resolver el conflicto judicial es la Justicia. En ningún momento la OA dijo que no había que mostrar el contrato", aseguró.