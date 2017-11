Laura Alonso: "A Vandenbroele le juegan cuestiones de índole familiar y personal"

La titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, señaló que hoy que a Alejandro Vandenbroele "le empezaron a jugar cuestiones de índole familiar y personal", al referirse a los motivos por los que el supuesto testaferro del exvicepresidente Amado Boudou pidió ingresar al programa de imputado protegido, lo que le permitiría aportar información en calidad de "arrepentido".

"Vandenbroele se ha sentido más tranquilo viendo la prisión de Boudou y de Núñez Carmona; y ahora empiezan a jugarle algunas cuestiones de índole familiar y personal, quiebres y momentos donde personas que participaron del entramado delictivo pueden aportar pruebas para que la causa judicial avance", señaló en diálogo con radio La Red.

La funcionaria dijo que espera que con su ingreso al programa, Vanderbroele "aporte información que permita avanzar no solo en la causa Ciccone sino con la restructuración de la deuda de Formosa".

"Falta comprobar el financiamiento de The Old Found, quién puso el dinero; se le ha pedido que aporte una cantidad de información que hoy no existe y debe hacerlo con pruebas. Creo que se puede mirar hacia algún financista del sector privado, algo clave, porque hasta ahora se ha apuntado contra Raúl Moneta", detalló.

Vandenbroele, abogado y amigo de Núñez Carmona, se hizo cargo de la empresa Ciccone en 2010 a través de la sociedad The Old Found. Según los denunciantes, el aval de Amado Boudou, por entonces ministro de Economía, permitió que la AFIP beneficiara a la imprenta con una moratoria para refinanciar su deuda.

Por esta maniobra Boudou está acusado de haber utilizado su cargo para quedarse con la compañía encargada de fabricar el dinero.

Por otro lado, Alonso se refirió a la difusión de cuentas offshore vinculadas a actuales funcionarios del Gobierno. "Si la declara y los fondos son de origen legal, y está declarado a la vista de toda la ciudadanía, la ley no lo prohíbe", explicó.

En una nueva filtración de documentos revelados por un grupo internacional de periodistas se reveló que los ministros Finanzas y Energía, Luis Caputo y Juan José Aranguren, eran titulares de este tipo de cuentas.

"Entre el lunes y el miércoles (de la semana pasada) instruimos una carpeta de investigación con carácter reservado para pedir explicaciones a los funcionarios, algo que van a hacer en el transcurso de los días", reveló.