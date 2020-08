Las ventas minoristas cayeron casi 30% en julio a nivel país

Las ventas minoristas cayeron en julio 27,7% a nivel país en un contexto en el que en muchas ciudades del interior los comercios volvieron a atender al público con normalidad, mientras que en el área metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires (AMBA) las operaciones retrocedieron 36,3% respecto a igual mes de 2019, según un informe elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).



“Las ventas, medidas en cantidades, cayeron un 27,7% anual, incluyendo tanto la modalidad online como en los locales físicos. Con muchas ciudades del interior trabajando con mayor normalidad, la baja en la región AMBA llegó al 36,3% mientras que en el resto del país fue de 13,7%”, precisó la entidad pyme en un comunicado.



En julio, sin considerar las actividades esenciales -entre las que se encuentran los rubros alimentos y bebidas, farmacias y ferreterías- la retracción en las ventas hubiese trepado al 33,8%.



“Todos los rubros medidos finalizaron en baja afectados por la disminución en los ingresos, la menor circulación de gente en las calles, y las menores posibilidades de empleo en un contexto donde muchos negocios están cerrando sus puertas al no poder sostener sus gastos fijos. En los primeros siete meses del año, el comercio minorista pyme acumula así una caída anual de 31,6% frente a iguales meses del año pasado”, precisó CAME.



En julio, la mayor retracción en las ventas se sintió en el AMBA, donde declinaron 38% porque las restricciones y controles a junio pasado, junto con un aumento a través de sistemas online o de billetera virtual, para evitar el uso de dinero físico.