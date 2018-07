Las ventas minoristas cayeron 4,2% en junio por la incertidumbre cambiaria

Las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas (pymes) registraron en junio una caída del 4,2 % respecto al mismo mes del año pasado, según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Asimismo, cedieron un 2,8 % en el primer semestre del año respecto al mimo periodo de 2017 debido a la "incertidumbre" del mercado cambiario y el "deteriorado" poder adquisitivo de los consumidores.



Sin embargo, las ventas sí crecieron respecto a mayo de este año en un 15,7 % debido a que en junio se celebra el Día del Padre y comienzan los anticipos de aguinaldo, lo que inyectó "más liquidez al mercado de consumo".



Para CAME, la caída interanual del consumo se justifica en la "volatilidad", que ha llevado al peso argentino a devaluarse un 40% respecto al dólar desde abril, y los "mayores problemas de empleo e ingresos", especialmente en sectores medios y bajos.



Esto ha "deteriorado" el poder adquisitivo de numerosas familias, que "retrajeron las decisiones de gasto", sobre todo las de "bienes durables", señala la entidad.



Además, según CAME, "tampoco ayudaron" el paro general convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) el pasado 25 de junio, el paro del gremio de camioneros del día 14, ni los partidos de la selección en el Mundial de Rusia, que "dejaron las calles vacías y restaron ventas al comercio pyme".



El principal perjudicado fue el sector de "marroquinería", con una caída en sus ventas del 4,5% frente al mismo semestre de 2017 y hasta un 7% respecto a junio del año anterior. Por su parte, en joyerías y relojerías hubo un descenso de las ventas en un 4% frente a los seis primeros meses de 2017, situación que se replicó en indumentaria, con una merma del 4,1% en el semestre.



Según CAME, en este último sector "ayudó" el Día del Padre y el frío, que impulsó la venta de ropa de temporada, pero el 66,7% de estos comercios tuvieron bajas anuales.



"Además de la debilidad en las ventas, los comercios debieron hacer frente a los mayores precios con que llegó la mercadería. Aumentos que, en parte, fueron absorbidos por el comercio para no afectar la demanda", señaló la entidad.