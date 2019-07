Las ventas minoristas aumentaron 18,2% en junio

Las ventas minoristas crecieron 18,2% en junio con respecto a mayo, impulsadas por el relanzamiento del plan “Ahora 12”, el pago del aguinaldo y el Día del Padre, de acuerdo con un informe elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).



“El Ahora 12, que en muchos comercios comenzó a aplicarse sin interés, demostró en poco tiempo que es una herramienta indispensable. Acompañado de una mayor liquidez en el mercado, se perciben signos positivos que generan expectativas de cómo se podrá reactivar el sector”, señaló el presidente de CAME, Gerardo Díaz Beltrán.



Indicó que "en general, incluyendo a las grandes tiendas y cadenas, las ventas con el programa Ahora 12 aumentaron de $ 7000 millones a $ 30.000 millones desde el 26 de junio hasta ahora, es decir que esperamos mejoras más significativas para los resultados del mes de julio”.



Según CAME, las expectativas para los próximos meses continúan mejorando: el 41,5% de los comercios consultados espera que se recuperen las ventas en los próximos tres meses, cuando el mes anterior ese porcentaje fue 33,3% y en abril de 24,2%, y sólo el 13,6% espera que sigan cayendo.



En la comparación interanual en los locales físicos las ventas bajaron 12,2% mientras que en la modalidad online crecieron 0,4% en junio, frente a igual mes del año pasado, y acumulan una descenso del 12,4% en el primer semestre del año.



Desde CAME, reiteraron "la importancia de trabajar en bajar el costo argentino, para compensar la restricción de la demanda y garantizar la continuidad de la empresa".



Las caídas anuales más profundas en junio se registraron en los rubros Calzado y marroquinería (-17,9%), Neumáticos y repuestos de autos y motos (-16,9%), Bazares y regalos (-16%), y Electrodomésticos, Electrónicos, Computación, y Celulares (-15,3%).