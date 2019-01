Las tres razones por las que el Gobierno descarta emitir deuda

El riesgo país bajó desde el pico de 880 puntos básicos de fines de diciembre a alrededor de 670 y, si bien varios analistas arriesgan que con una disminución un poco mayor el Gobierno podría salir a emitir deuda en el mercado internacional a tasas razonables, en el Ministerio de Hacienda se plantan y descartan la posibilidad de hacerlo.

En el mercado leen que, para emitir, el riesgo país debería disminuir aún un poco más y ubicarse en al menos 550 puntos básicos. Una nueva colocación, apuntan, le permitiría al Gobierno blindarse hasta fines de 2020, ya que en 2019 se descarta la necesidad de contar con fondeo afuera.

Por ahora, con una renovación parcial del vencimiento de Letes (Letras intransferibles) y Lecap de un 46% en promedio anual el 2019 está cubierto, aseguran en Hacienda. De elevarse ese porcentaje a un 70% estaría también el 2020, confían. Claro, siempre y cuando esté el paraguas del Fondo Monetario Internacional, que aportó u$s 28.000 millones en 2018, dará unos u$s 22.800 millones este año y otros u$s 6300 en 2020 y 2021.

Una alta fuente de Hacienda describió tres razones por las que descartan salir a emitir deuda nuevamente en el exterior, tras las últimas colocaciones que se hicieron en los primeros meses de 2018, antes de que la crisis llevara a acudir pedir un préstamo al FMI.

Cuidar la posición técnica

El último punto enumerado es, quizá, el más relevante de los tres. "Es muy importante cuidar la posición técnica; no hacer nada que resulte en que el mercado se espante o revierta la tendencia. Tenemos que seguir construyendo desde la estructura a la credibilidad", señaló.

En ese sentido, en el entorno de Nicolás Dujovne sienten aún cerca el temblor que significó la reversión de flujos del año pasado y el poco apetito por activos locales que desembocó en el préstamo del FMI en junio.

Por cuidar la posición técnica leen que "no hay que enchufarle papel al mercado si no lo necesita", describió la fuente. "Es cuidar el balance entre la oferta y la demanda de la plaza. Por ejemplo, cuando empezó la reversión de flujos en mercados emergentes en febrero 2018, los inversores preferían tener menos papel de Argentina del que tenían y eso hizo que los precios caigan. Después, cuando fuimos al FMI y esa tendencia en mercados emergentes seguía, ese efecto se aumentó", recordó.

A su entender, esto resulta en que cuando hay una "buena noticia como el acuerdo con el FMI", en lugar de comprar, los inversores aprovechan para vender, lo que pone un techo en los precios. "Al estabilizar lo financiero, lo que logramos es que eso se corrija, con el tiempo, todos los que querían vender Argentina ya lo hicieron y ahora cobran cupones y amortizaciones (Global 2019) y si quieren reinvertir no alcanza el papel. Eso hace que los precios suban", señaló. "Eso es cuidar la posición técnica: no ofrecer papel todo el tiempo que haga que haya mas oferta que demanda", sintetizó.

Sin necesidad de fondeo

Otro aspecto que señaló es que en 2019 no es necesario fondearse, hecho que se sabe en el mercado. De acuerdo al programa financiero, actualizado al 7 de enero, "el mayor saldo inicial de caja, como resultado de una mayor refinanciación de los vencimientos en 2018 a la originalmente prevista, implica que la necesidad de refinanciar los vencimientos de corto plazo se redujo al 46%".

Nicolás Dujovne

A esto se agrega que con los desembolsos del FMI, por u$s 22.800 millones previstos para este año, que equivalen a un 54% de las necesidades financieras, y la renovación de los bonos que vencen en 2019 se cubre la brecha.

Por último, y en este punto coincide con el mercado, cerca de Dujovne marcaron que aún el riesgo país debe llegar a niveles razonables. Los analistas proyectan que con unos 500 o 550 puntos básicos ya se estaría en una zona factible.

El tiempo dirá si las razones esgrimidas se mantienen o si una ventana de oportunidad lleva a tentarse.