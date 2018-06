Las tres propuestas de un think tank kirchnerista para frenar la corrida cambiaria

El precio del dólar volvió a dispararse en el cierre de la semana y operó cerca de los $ 30. Es en este contexto que un think tank kirchnerista realizó tres propuestas para frenar la corrida cambiaria. Proyecto Económico, dirigido por Fernanda Vallejos difundió un informe en el que detalló que para evitar la profundización de la crisis, es necesario atacar diversos frentes:

-Ordenar el frente externo, racionalizando la demanda y oferta de divisas

-Frenar la escalada inflacionaria y recomponer el poder adquisitivo: congelar, desdolarizar y retrotraer tarifas, volver a la administración del tipo de cambio, reabrir paritarias, actualizar el SMVM y otorgar un bono compensatorio a los beneficiarios de la seguridad social.

-Reestablecer un marco de políticas industriales y estimular la obra pública.

El informe firmado por Genaro Grasso, Estanislao Malic Horacio Rovelli describe el contexto local e internacional que terminó con un dólar cerca de los $ 30. “Pasados ya dos meses del fatídico 25 de abril en el cual una serie de bancos y grandes operadores compraron u$s 1.472 millones al Banco Central de la República Argentina (BCRA), la crisis cambiaria se ha incorporado al día a día del devenir económico argentino”.

En este sentido el informe agregó: “El creciente proceso de inestabilidad afecta a los países emergentes, pero más a la Argentina que al resto. Así, por ejemplo, el riesgo país (medida que calcula el diferencial de rendimiento de la curva de bonos de un país respecto de la de EEUU) en Brasil aumentó de 244 puntos básicos, a principios de diciembre, a 332 puntos básicos (88 puntos básicos), mientras que en la Argentina en el mismo período tuvo un incremento de 243 puntos básicos, hasta superar los 602 puntos básicos”.

Fondo y llegada de divisas

La demanda de divisas torna insuficientes los ingresos de dólares provenientes del Fondo Monetario, destacaron desde Proyecto Económico. En tan sólo dos semanas, el Banco Central ha licitado u$s 1.100 millones del préstamo Stand By, de los u$s 7.500 millones disponibles a tal fin.

Por otro lado, “entre turismo, fuga de capitales, intereses y utilidades se van en promedio u$s 3.900 millones por mes. Si el BCRA cubre con el dinero del Fondo Monetario Internacional dichas salidas, y sumando a los u$s 15.000 millones los u$s 3000 millones que llegarían en septiembre, alcanza para cubrir 4 meses y medio (es decir hasta mediados de noviembre), aun sin tener en cuenta la salida de las Lebacs a dólar, la reversión de las inversiones de cartera o el pago de vencimientos de capital de la deuda (entre ellos, las Letes de corto plazo, y el AN18)”.