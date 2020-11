Las tres causas por las que 7 de cada 10 pymes industriales no consigue insumos

"Las complicaciones para conseguir insumos en las industrias pymes se agravaron en el último mes y medio", dijo hoy la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que tras un relevamiento detectó que "entre 278 pymes industriales, el 57% tiene actualmente dificultades para conseguir su insumo principal o directamente no consiguen". El informe agrega que, "si se suma a aquellas que, si bien consiguen el insumo principal, no consiguen otros secundarios, el porcentaje de empresas en problemas crece a 71%".

Según CAME el fenómeno está provocando "demoras en la producción, incumplimiento de entregas, imposibilidad de ventas, y empeoramiento de la situación financiera de la empresa".

CAME apuntó tres motivos claves por los cuales hay faltante de insumo,

1) Las expectativas de devaluación, "que lleva a que los grandes formadores de precios no vendan los insumos y materias primas especulando con un aumento del dólar, o que los vendan a un dólar más caro al oficial, o que sólo lo hagan a las empresas más grandes. También están pidiendo pagos por anticipado de contado en dólares y tardando hasta dos meses en entregar".

2) Los controles a las importaciones "en insumos que el país no fabrica o su fabricación es insuficiente y son necesarios para completar el proceso productivo".

3) Las deudas con proveedores "de muchos empresarios e incluso instituciones públicas como los hospitales, que les impide el abastecimiento".

De acuerdo al trabajo de CAME, la escasez de insumos se refleja, antes que nada, en las ventas de las empresas afectadas: el 68,2% de ellas dice que no puede cumplir con los tiempos, no puede cotizar, o no tiene productos para vender.

El impacto en las ventas se subdivide, a su vez, de la siguiente manera:

- Al 32,1% de los afectados no le permite cumplir con los tiempos de entrega

- El 21,8% no puede programar pedidos

- El 14,3% no le permite realizar ventas porque no pueden fabricar el producto

- Todos eso repercute en la situación financiera de la industria, donde el 17,1% dice que se les está deteriorando, por esta consecuencia.

¿Qué insumos faltan?

Del relevamiento de CAME surge que los principales insumos que faltan son chapa, aluminio, hierro, polietileno, polipropileno, acero, cemento, tela, papel, plástico, cuero, "y, por lo tanto, todos los productos derivados de esos insumos".

Cada sector industrial tiene, a su vez, faltantes y consecuencias específicas:

- En metalmecánica, escasea hierro, acero, aluminio, chapas, alambres, perfiles, clavos. "Lo que más sobresale son las demoras en los tiempos de entregas. Hay retrasos de hasta en 60 días. Según los industriales consultados, eso se debe a que se está especulando con los precios por la incertidumbre sobre el tipo de cambio. Hay proveedores que directamente no cotizan", apunta el documento de CAME.

- En polipropileno: las petroquímicas están teniendo problemas para conseguir etileno y por lo tanto las empresas que lo usan como insumo desde hace meses no pueden producir. "Esta situación, según las empresas, viene desde mayo-junio", señala.

- En plásticos, como consecuencia de la falta de polipropileno, hay faltantes de stock y en la cadena afectan a las empresas que usan el plástico como insumo (por ejemplo, producción de artículos del hogar o juguetes). Solo el 60% de ese insumo es abastecido por el mercado interno. El resto se importa y las restricciones les demora los tiempos de entrega. Lo que se está entregando muy bien, es el plástico recuperado.

- En telas e insumos vinculados, hay demoras y falta de precios. Los industriales consultados señalan que hay menos variedades, tanto de colores como de calidades. Hay insumos como el hilo que es difícil conseguir. La falta de telas está incidiendo en la confección de indumentaria y eso impacta en el stock de mercadería de muchos comercios.

- En papel y cartón, lo que más se reclama es que hay poco stock y en el caso de este último, la falta de insumos para producirlo, incluyendo los derivados como cajas. Uno de esos insumos es la celulosa, y se suma que por la caída del consumo hay menos cartón en las calles para reciclar.

- En cemento, la principal queja es la demora en la producción y los cambios permanentes en los importes, que provoca roses con los clientes.

- En maderas y muebles, las subas de precios, la falta o dolarización del poliéster con un cambio superior al oficial hace que no se puedan fabricar sillones y sillas. Lo mismo con la tornillería que se importa de Brasil donde no se están aprobando las licencias, o de los herrajes que también son del exterior.