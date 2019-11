Las recomendaciones de Lacunza al gobierno de Alberto Fernández

Un día después de presentar un balance de gestión de los cuatro años del Ministerio de Hacienda, Hernán Lacunza además de afirmar que el 10 de diciembre se tomará vacaciones, se permitió recomendar algunos pasos al equipo de Alberto Fernández a seguir en materia económica desde el 10 de diciembre.

En ese sentido, aconsejó que el próximo gobierno al momento de renegociar la deuda pública haga "más hincapié en los plazos que en los montos".

"Estamos llegando a un equilibrio en el que la deuda no va a crecer. Entonces, en términos de herencia, tenemos una siembra positiva", sostuvo el funcionario.

Lacunza añadió que la gestión Mauricio Macri tuvo "una subestimación inicial de la herencia recibida. Hubo condiciones que empeoraron el mundo y un poco de mala suerte".

"El problema empezó en abril de 2018, cuando el tipo de cambio estaba desalineado. Pero estoy hablando con el diario del lunes, si no, lo tendría que haber dicho en marzo de 2018 y no lo dije. Yo era parte del gobierno en la provincia", indicó.

"Fue difícil crecer, corregir las tarifas y bajar la inflación, todo al mismo tiempo", dijo

En declaraciones radiales, Lacunza señaló además que el FMI "se deberá sentar con las nuevas autoridades para ver cómo sigue el programa. Nosotros cumplimos con todo, ahora hay que ver la continuidad después del 10 de diciembre".

Sobre las reservas del Banco Central, el jefe de Hacienda aseguró que "están en u$s 45.000 millones " y calculó que quedarán en u$s 50.000 millones, mientras que cuando asumió el gobierno saliente "eran de u$s 5000 millones".

Por otra parte, comentó que se comunicó con el equipo de Alberto Fernández "por consultas puntuales, fueron charlas privadas. Hubo una transición".

"En la Argentina, nos cuesta ponernos de acuerdo sobre los números", planteó el jefe de Hacienda.