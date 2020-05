Las razones por las que la Ciudad no reabre comercios en zonas de alto tránsito

Malas noticias en el corto y largo plazo para los comerciantes porteños. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no evalúa por estas horas habilitar la reapertura de comercios no esenciales ubicados en zonas de alto tránsito. Pese a que la semana pasada los representantes de los comerciantes fueron recibidos por Horacio Rodríguez Larreta y se conformó una mesa de diálogo, la administración porteña opta por manejarse con cautela ante el inminente pico de contagios de coronavirus.

La apertura de comercios no esenciales funcionó durante 15 días a principio de mes y se restringió a partir del 25 de mayo, cuando entró en vigencia la nueva prórroga de la cuarentena. El gobierno porteño estableció que debían volver a cerrar los locales ubicados en zonas de alto tránsito por la importante afluencia de público que se aglomeraba en esas calles y avenidas. En la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (Fecoba), de histórica buena relación con las autoridades locales, pusieron el grito en el cielo. "No es responsabilidad de los comerciantes que la gente pasee o se reúna en una esquina. No es el comercio la causa", explicaron a El Cronista fuentes de la entidad.

Combo de medidas: comerciantes porteños piden reabrir comercios y créditos blandos Los comerciantes le reclamaron esta mañana al jefe de Gobierno Porteño, Horacio Rodríguez Larreta, una serie de medidas tendientes a aliviar la situación de cientos de Pymes que hoy ven afectada su rentabilidad y su subsistencia a raíz de la situación generada por el freno de la actividad económica.

El titular de Fecoba, Fabián Castillo, se reunió la semana pasada con Rodríguez Larreta; un día después representantes de la federación se encontraron con el vicejefe de Gobierno Diego Santilli, el ministro de Desarrollo Económico José Luis Giusti y el subsecretario Pyme, Christian Bauab. Los comerciantes plantearon una queja en especial: ¿Por qué los supermercados pueden vender indumentaria y los comercios del mismo rubro deben permanecer cerrados? Las autoridades prometieron para esta semana comenzar a dar respuestas.

Según pudo saber El Cronista de fuentes porteñas, la Ciudad no prevé ningún cambio durante los próximos días. "Se les explicó que no es una cuestión de zonas, sino de intentar restringir el calles y avenidas de más tránsito de gente", explicaron.

El próximo fin de semana el gobierno nacional deberá definir si extiende la cuarentena y bajo qué términos. La Ciudad de Buenos Aires es hoy el distrito con más casos de coronavirus y las autoridades sanitarias ya reconocen que se encuentran en la curva ascendente hacia el pico de contagios. Afirman y repiten, ante cualquier consulta de flexibilización del aislamiento, que las decisiones se tomarán atentos al ritmo de la curva. "Se les comunicó que en la medida que notemos que la curva se estabiliza y comienza a bajar por supuesto que se reestablecerán los comercios", indicaron fuentes del ministerio de Desarrollo Económico. Por lo pronto, la semana pasada el jefe de Gabinete Felipe Miguel dijo en declaraciones radiales que proyectan entre 6 y 10 semanas más de pandemia.