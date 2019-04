Las razones por las que Lavagna todavía no anuncia que es candidato

Roberto Lavagna lleva por estos días una agenda frenética. Se reúne con gobernadores, se codea con radicales díscolos que dudan de permanecer en Cambiemos o seguirlo en su aventura presidencial, almuerza y cena con sindicalistas y actores clave de la sociedad civil, recibe en privado a intelectuales que lo apoyan y, por si fuera poco, todas las semanas sale por algún medio periodístico a contar que sí es posible torcer el rumbo económico y sacar al país de su eterna crisis.

Lo cierto es que la demora en anunciar oficialmente si correrá o no la carrera de octubre tiene cada vez más inquietos a muchos de los sectores que se ilusionan con verlo cuanto antes ungido candidato y ansían salir públicamente a apoyar una alternativa que, creen, podría liberar a la Argentina del incómodo brete de la polarización entre Mauricio Macri y Cristina Kirchner.

La inquietud, claro, no es solo de los que simpatizan con Lavagna. Dentro del Gobierno, hace un tiempo ya que la irrupción del economista en el escenario electoral comenzó a preocupar más de la cuenta luego de comprobar que la consideración de su figura empieza a crecer, sobre todo, en la franja de votantes desilusionados de Cambiemos que buscan una opción al camino repetido del ajuste, pero a la vez le espanta la idea de un regreso al pasado de la mano de CFK.

El estilo cauteloso y el habitual tono cuidado del ex ministro, que sigue sin confirmar nada, alimenta las dudas. Con el ánimo de despejarlas, un estrechísimo colaborador de Lavagna le dijo a El Cronista: “Lavagna hoy está en campaña”.

La pregunta obvia, entonces, es: ¿En campaña para ser candidato de quién? ¿Con o sin internas? Y ahí el panorama sigue sin estar del todo claro.

Mientras Lavagna sigue pensando que no es conveniente someterse a una interna como quieren sus socios de Alternativa Federal y empuja la idea de una candidatura de consenso, Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey y el gobernador Juan Schiaretti, se la reclaman. Por ahora, esa definición sigue stand by, a la espera de la consolidación del espacio.

Como también lo está la decisión del radicalismo disidente de romper o no con Cambiemos para acompañar al exministro y habrá que esperar a la Convención Nacional –que sería a mediados en mayo- para conocer ese desenlace.

Mientras tanto, los tiempos se acortan. Y cerca de Lavagna, intentan a reducir la ansiedad.

“Lo que para algunos es una demora en anunciar la candidatura, en realidad, es un acto de responsabilidad apuntado a consolidar los compromisos firmes para la integración de una fuerza de unidad escrupulosa y competitiva, que sea la que en definitiva resuelva dentro de los consensos sobre la candidatura presidencial. Él está dispuesto a asumirla”, dicen.

Y agregan: “Lavagna hoy está en campaña con el compromiso de conformar esa fuerza, sabiendo que los tiempos no son eternos. Su campaña consiste en un intenso ejercicio de diálogo con quienes comparten valores y la idea de que la recuperación no será posible si la fuerza no es diversa”.

Sobre la marcha de ese armado de unidad, hay optimismo. Pero la lógica es la misma que el propio economista viene repitiendo desde que se embarcó en este proceso: primero la construcción del espacio, luego los consensos y, por último, el candidato.

Así la cosas, por ahora solo queda esperar.