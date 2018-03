Las provincias ya emitieron deuda por casi u$s 10.000 millones en la era Macri

Las provincias emitieron deuda en lo que va del gobierno de Mauricio Macri por u$s 9710 millones en los mercados internacionales. A este total se suman las colocaciones que se espera se concreten en las próximas semanas. Sólo en lo que va de 2017, fueron cinco las que ya salieron a fondearse en el mercado y lo hicieron por u$s 2810 millones.



Si bien desde el Ministerio de Finanzas confían que este año las provincias saldrán a buscar menos deuda en el exterior, en los dos meses y medio de 2017 las colocaciones equivalen ya a un 40% del total de 2016. Claro que la expectativa de mayores subas en las tasas por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) hicieron pisar el acelerador, sumado a que además varias habían quedado en gateras a fines del año pasado, tras el triunfo de Donald Trump en la Presidencia de EE.UU.



"En Argentina, la aceleración en los programas de colocación de deuda de la Nación, las Provincias y las empresas por si las ‘Trumpmoscas’ generaron un efecto puerta 12 en el mercado de cambios", identificaron desde el Estudio Bein.



Por ese motivo se generó una sobreoferta de divisas en el mercado local de cambios que presiona a la baja el valor del dólar. Esto porque de las emisiones totales, sumando también a Nación y a empresas, el Banco Central compró sólo u$s 3000 millones frente a colocaciones que sumaron en torno a u$s 11.360 millones en dos meses entre la Nación, las Provincias y las empresas.



Hasta ahora, las que emitieron deuda en el exterior en lo que va de 2017 fueron Buenos Aires, por u$s 1500 millones; Córdoba, por u$s 510 millones; Entre Ríos, por u$s 350 millones; La Rioja, por u$s 200 millones y, por último, Santa Fe lo hizo la semana pasada por u$s 250 millones.



Con esta colocación por parte de la provincia gobernada por Miguel Lifschitz, sumados a los u$s 250 millones concretados sobre fines del año pasado, se cumplieron los u$s 500 millones que había autorizado la legislatura provincial durante 2016.



Las que se preparaban para hacerlo en el primer trimestre y aún no lo pudieron concretar son dos provincias del sur: Santa Cruz, con intenciones de fondearse por u$s 250 millones, y Tierra del Fuego, por u$s 150 millones.



Las colocaciones concretadas por parte del Gobierno sirven de termómetro para las provincias, ya que estas son las que consiguen peores condiciones (básicamente, tasas), incluso por debajo de las que logran varias empresas.



En ese sentido, lo que ocurra esta semana con la emisión en francos suizos, por alrededor de 500 millones, será clave para las que vendrás después. Así ya ocurrió a principios de año, cuando Luis Caputo consiguió u$s 7000 millones en el exterior. Luego vinieron las 5 provincias que ya se fondearon por un total de u$s 2810 millones en conjunto. Estas aprovecharon el interés que hay sobre los bonos argentinos en general.



Si bien en el Presupuesto de este año se incluyeron algunos puntos que darían facilidades a las provincias que tengan sus cuentas en equilibrio de conseguir la autorización de endeudamiento por parte del Gobierno Nacional, desde el Ministerio de Finanzas continúan siendo los coordinadores de las emisiones.



"La mayoría de las provincias están en una situación fiscal mejor" que durante el año pasado, aseguran algunos funcionarios de Nación. No obstante, estimaciones marcan que, en pleno año electoral, en el consolidado de las provincias el déficit se ubicaría, en el mejor de los casos, en niveles similares a los del año pasado. La evolución de las cuentas públicas se tratará mañana en el marco de la reunión del Consejo de Responsabilidad Fiscal, que se llevará a cabo en Mendoza.