Las provincias reclaman más fondos y que Nación intervenga en paritaria docente

Todas las provincias confirmaron y hoy habrá 24 ministros de Economía, Hacienda o Finanzas en la Casa Rosada, para discutir el primer borrador del Gobierno de la nueva ley de Coparticipación Federal.



Los veinticuatro distritos enviarán a sus ministros de Economía para que, a partir de las 17, serán recibidos por el ministro de Interior Rogelio Frigerio en la Casa Rosada y, una vez acomodados, escucharán al subsecretario de Relación Fiscal con las Provincias, Paulino Caballero, quién les detallará el primer borrador para la nueva norma.



Muchos gobernadores adelantaron que pedirán más fondos para su provincia, como es el caso de Chubut que Mario Das Neves ya adelantó que reclamará "$ 1.300 millones más". Lo mismo hizo saber la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, que busca subir 10 puntos su participación en el reparto.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, dijo que su provincia "va a escuchar" las propuestas de reforma de la ley pero que se opondrá a cualquier cambio que reduzca los recursos que la Nación le gira al Tesoro rionegrino.



Según adelantó Caballero a El Cronista, entiende que todos llegarán "pidiendo más", pero que se buscará un "esquema en el que se pueda crecer sin matar al sector productivo. El planteo será ir hacia un esquema de capacidades fiscales y de recaudación potencia". Esto significa que se estimará la recaudación potencial de cada distrito "y se buscará ir hacia una meta en donde se reparta 50-50 entre la Nación y la provincia lo recaudado", agregó el funcionario. Hoy la ecuación es que del total de lo recaudado, 30% es para repartir y 70% para la administración nacional.



El funcionario, que explicará mañana lo que será el primer borrador de la norma que el Ejecutivo planea enviar en octubre al Congreso, agregó que es "forma parte de una reforma integral que las provincias ya vienen interiorizado".



Pero aunque el encuentro es para hablar sobre Coparticipación, muchos gobernadores adelantaron que sus enviados llevarán otros temas a la mesa.



En la Casa Rosada daban por descontado que al juntar a los ministros de Hacienda de las 23 provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se van a filtrar otros temas y ya se preparan para responder.



En los equipos técnicos consideran que los temas que no faltarán en el encuentro estarán "la paritarias de los docentes" y aclararon que el Gobierno descartó convocar a la discusión salarial nacional, aunque está dispuesto a "buscar una solución para las provincias que están en el fondo compensador docente". Además, creen que seguramente en el encuentro se discutirá sobre la ley de ART "y, obviamente, la reforma tributaria integral".



Pero algunos de los ministros que estará hoy en la Casa Rosada tienen pensados presentar otras discusiones. Ese es el caso del ministro de Finanzas de Córdoba, Osvaldo Giordano, quien adelantó a ese diario llevará a la mesa dos temas en particular. "Nos preocupa el tema tributario, en especial Ingreso Brutos que es más grave de lo que parece porque ya está judicializado y es de altísima prioridad".



El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne –cuya participación en el encuentro de hoy no estaba descartada– había dado señales de la intención de eliminar o sustituir ese tributo, al que se lo considera como el más distorsivo. El segundo punto que Córdoba buscará introducir es el encuentro es el de los subsidios. El funcionario dijo que "la provincia de Buenos Aires siempre plantea lo del fondo del conurbano, y es cierto, pero también es cierto que nosotros subsidiamos los servicios y el transporte en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano", expuso el cordobés.