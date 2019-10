Las provincias piden un acuerdo político, social y económico urgente

Los tiempos se acortan cada vez más. La economía sigue encadenando cifras negativas y el goteo constante de dólares erosionan las reservas del Banco Central e incrementan los rumores de un ajuste mayor del cepo y la llegada de nuevas listas de precios en donde las empresas de consumo masivo empiezan a tomar el valor del dólar libre -el de contado con liquidación- para empezar a reformular sus costos.

En las provincias siguen con atención los sucesos y empiezan a hacer llegar sus opiniones respecto del camino tiene que pasar a partir del lunes con el fin intentar calmar lo que entienden que es una creciente crisis. Aunque no quieren adelantar opinión porque "hay que esperar los votos", ya hablan de transición hasta que se dan cuenta y dicen que la transición puede ser de los dos lados.

"El lunes a la mañana hay que llamar de manera urgente a un acuerdo político, social y económico porque la situación es realmente complicada", señaló a El Cronista un ministro de hacienda de una provincia del norte de la Argentina.

"Si no hay un pronto acuerdo va a ser inevitable que los precios se disparen y después va a ser más complicado", agregó.

La visión es compartida por ministros de otras provincias de diferentes zonas del país que, aseguran, aprovechan el diálogo entre los gobernadores y los candidatos para hacer llegar las inquietudes con una explicación un poco más elaborada y técnicas para explicar que no es sólo un reclamo provincial.

Un ministro de la zona centro del país se mostró bastante pesimistas ya que entiende que "no hay conciencia de la gravedad" que atraviesa la economía local en ninguna de las fuerzas políticas que compiten este domingo con chances de ganar. "No tenemos financiamiento si no arreglamos el problema fiscal existe la posibilidad de que nos podamos ir a una hiperinflación".

Estos ministros de hacienda provincial no dudan en afirmar que no envidian a quien pueda asumir -o continuar- porque entienden que "por mas bien que hagan las cosas se necesita mucha paciencia para lo que viene"

Aunque este ministro se mostró poco optimista respecto del futuro cercano, coincidió con su colega que es necesarios formalizar de manera lo más rápida posible un acuerdo de precios y salarios. "Esto se tiene que hacer pero lo tienen que hacer rápido y consistente. Si seguimos con déficit y a eso le sumamos emisión la situación va a empeorar".

Un tercer ministro de Economía provincial consultado también señaló que el lunes post elecciones lo primero que tienen que encarar las fuerzas políticas mayoritarias, los empresarios y los sindicalistas es un acuerdo global.

"El lunes, cuando haya terminado todo el proceso electoral no hay que perder tiempo. Todos los actores de la política argentina se tienen que poner a trabajar en forma conjunta para resolver los graves problemas que tenemos. Un sector sólo no va a poder hacerlo", señaló el funcionario provincial.

Ganancias e IVA

El Gobierno comenzó a devolver los fondos a las provincias por la rebaja de IVA y Ganancias como había ordenado la Corte Suprema pero lo que en la Casa Rosada entiende que es darle cumplimiento al fallo en los distritos señalan que subvaluaron la deuda y que no cumplen el fallo.

Este miércoles se realizó la transferencia de $ 674 millones a Catamarca, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz y Santa Fe. Luego habrá tres cuotas más, una de treinta y dos de veintiocho millones de pesos.

Sin embargo, las provincias no están conforme con la medida y señalan que la Nación está subvaluando la deuda. Así o señaló el fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, que señaló que estamos "muy lejos de lo que habíamos estimado y hasta de lo que el propio Estado había estimado".

El fiscal provincial señaló que lo habló con sus colegas de las otras provincias y "hay acuerdo" en que el número que tomó el Ministerio de Hacienda de la Nación es "inferior" al estimado por la oficina de presupuesto del Congreso de la Nación y la propia Corte.

Rodríguez Signes señaló que las provincias no accionarían judicialmente y que esperarían el análisis de los ministros locales