Las provincias emitieron este año u$s 4336 millones de deuda, 43% debajo de 2016

En lo que va del año, las provincias emitieron deuda en dólares por u$s 4336 millones, un 42,6% menos que en 2016. A lo largo del año pasado, en el regreso a los mercados luego del pago a los fondos buitres, el conjunto de estados subnacionales (a los que se sumaron la Ciudad de Buenos Aires y la de Córdoba), el fondeo en la plaza internacional alcanzó los u$s 7550 millones. De esta manera, desde que asumió el gobierno Mauricio Macri, la emisión acumula un total de u$s 11.886 millones.

Desde el Ministerio de Finanzas, a cargo de Luis Caputo, aseguraron que las emisiones se hicieron de manera coordinada. Según identificaron, la menor salida en 2017 a fondearse fuera de la Argentina responde a que "después de 10 años de no acceder a financiamiento, el año pasado las provincias pudieron colocar en el mercado internacional para ejecutar sus obras de infraestructura".

Coincidió con ese análisis Paula Premrou, de Portfolio Personal. "Lo que hubo fue que muchas salían por primera vez a los mercados luego de haber estado afuera por mucho tiempo. Este año las emisiones ya van más acorde a sus necesidades", sostuvo.

Sin embargo, desde el mercado aseguran que a este factor se sumaron otros dos: mayores controles este año desde el Gobierno, además de que las provincias cuentan con más recursos cada año a medida que van recuperando los 15 puntos de coparticipación.

Las provincias que consiguieron colocar títulos en el exterior este año fueron Buenos Aires (u$s 1500 millones); Córdoba (u$s 1110 millones); Entre Ríos (u$s 500 millones); Neuquén, (u$s 366 millones); Santa Fe, (u$s 250 millones), Jujuy, (u$s 210 millones); y Tierra del Fuego y La Rioja, (u$s 200 millones) cada una. Las emisiones fueron a entre 5 y 10 años, con tasas entre el 6,6% y el 10%.

A estas se sumaría Río Negro, que esta semana tiene planeado colocar (a través del Banco Bilbao Vizcaya y el Bank of America) unos u$s 300 millones a 7 años, apuntó Sebastián Maril, de Research For Traders.

Sobre los motivos por los que emitieron menos este año, Maril esbozó dos posibilidades: no necesitaron hacerlo, luego de un buen fondeo durante 2016; o el gobierno nacional no permitió que se endeuden sin una disminución del gasto público.

Entre las emisiones 2017, hubo algunas cuyos fondos se destinarán al desarrollo de energías renovables, los llamados "bonos verdes". Es el caso de los u$s 210 millones de Jujuy para construir un parque solar, y los u$s 200 millones de La Rioja, para uno eólico.

Algunas, como la Ciudad de Buenos Aires, buscará reducir su exposición a moneda extranjera en 2018: la Legislatura porteña autorizó la recompra de deuda por u$s 1500 millones, entre títulos en pesos y en dólares.