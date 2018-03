Las precisiones que dio Hacienda sobre el acuerdo con los buitres

El ministro de Hacienda y Finanzas de la Nación, Alfonso Prat-Gay, brindó esta tarde una conferencia de prensa en la que dio detalles sobre el acuerdo alcanzado con los fondos buitre, y destacó que la prioridad del Gobierno será aprobar la derogación de dos legislaciones de las que depende la concreción de lo firmado hoy: la Ley Cerrojo y la de Pago Soberano.

1- ¿Qué porcentaje del total de la deuda representa el acuerdo alcanzado en estas últimas semanas?

Sobre un total de u$s 9.000 millones de bonos, el 85% de ese monto está cubierto por los acuerdos.

2- ¿Cuál es el monto que deberá pagar Argentina en el acuerdo firmado hoy?

Tal como había trascendido, el monto es u$s 4.653 millones. El ministro detalló que u$s 4.418 corresponde al acuerdo con los buitres y los restantes u$s 235 millones corresponde a las costas legales, que incluyen una reducción del 40% que negoció también el Gobierno.

3- ¿Argentina obtuvo alguna quita de lo que debe pagar?

Sí. De acuerdo con lo detallado por el funcionario nacional, la quita es del 25% sobre lo que debería haber pagado el país en concepto de capital+intereses por la mora.

4- ¿Cómo pagará Argentina y cómo se hará efectivo ese pago?

Para cancelar el monto total, el país emitirá bonos que colocará en el mercado. De la liquidación de esos papeles obtendrá el efectivo con el que deberá cancelar la deuda con los buitre.

5- ¿Cuál será el monto en bonos que emitirá el Estado para cancelar la deuda con los buitre?

Prat-Gay aseguró hoy que aún no está definido el monto. Si Argentina logra cerrar un acuerdo con el 15% todavía está afuera, el monto total que el país necesitaría para cancelar todos los litigios llegaría a u$s 15.000 millones. De todas formas, el funcionario nacional indicó que analizan hacer una primera emisión para cancelar el acuerdo con el 85% que ya aceptó la oferta argentina, y luego ampliar la emisión cuando el país haya cancelado sus deudas y consiga mejores ofertas en el mercado.

6- ¿Cómo impacta el acuerdo con los buitre en la población?

Según indicó el funcionario, con el acuerdo "se evita el ajuste salvaje" y "se empieza a poner el foco en algunos proyectos de infraestructura".