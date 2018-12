Las petroleras competirán por la capacidad de carga del tren a Vaca Muerta

La empresa Trenes Argentinos Infraestructura, que está bajo la órbita del Ministerio de Transporte de la Nación, lanzó hoy la convocatoria pública para la contratación anticipada de capacidad de carga en el tren a Vaca Muerta, que unirá la localidad de Bahía Blanca (Buenos Aires) con Añelo (Neuquén) bajo la modalidad de Participación Público-Privada (PPP).

"La iniciativa se publicó hoy en el Boletín Oficial y permitirá a las empresas petroleras que desarrollan sus actividades en Vaca Muerta asegurar un cupo en la nueva vía y, además, dotará al proyecto de información adicional acerca de la demanda futura de carga que tendrá el tren", comunicaron desde la empresa.

En una primera etapa se ofrecerá una capacidad de infraestructura que permitirá el transporte de cuatro millones de toneladas de carga neta por año durante 10 años.

Para las petroleras, la puesta en marcha del tren es fundamental. Necesitan trasladar la arena para las fracturas hidráulicas (fracking), una etapa elemental en la perforación de los pozos.

La tonelada de arena para la fractura en Vaca Muerta cuesta alrededor de u$s 210. En la necesidad de bajar costos y acercarse a la competitividad del Permian (en Estados Unidos), las petroleras requieren que la tonelada de arena cueste entre u$s 80 y u$s 100.

Para esto, la reactivación del Tren Norpatagónico es esencial. De otra forma, como hasta ahora, la arena se debe transportar en camiones, que colapsan las rutas y resultan una alternativa más costosa.

Por supuesto, esto puede generar eventuales problemas en el futuro con los gremios del transporte, en especial con los Camioneros de Hugo y Pablo Moyano, ante el cambio en sus condiciones de trabajo.

"Aquellas empresas que resulten adjudicatarias de la capacidad de infraestructura anticipadamente comenzarán a pagar el canon por el uso de la vía a partir que la obra del Tren Norpatagónico esté concluida, a un precio preferencial", anunció Trenes Argentinos Infraestructura.

"El canon a abonar por los primeros cuatro millones de toneladas es de u$s 0,0225 por tonelada por kilómetro. Este valor es por la utilización de la capacidad de la vía y no incluye el servicio de transporte que luego los cargadores pagarán a los operadores al implementarse el acceso abierto", amplió la compañía estatal.

Un tren más rápido, seguro y silencioso

"La recuperación del Tren Norpatagónico permitirá reducir los costos para el desarrollo de las economías del norte de la Patagonia y las obras posibilitarán que los trenes dupliquen su velocidad de operación y lo hagan de una forma más segura y silenciosa", contaron.

Las formaciones podrán circular al doble de la velocidad actual, llegando a los 70 kilómetros por hora. Se espera que se reduzca a la mitad el tiempo de espera en los cruces que hoy representa una dificultad para el tránsito, sobre todo en los tejidos urbanos más poblados.

"El proyecto contempla una inversión estimada de u$s 780 millones para intervenir 700 kilómetros de vías entre Bahía Blanca y Añelo. Actualmente, la infraestructura de vía de la línea Roca se encuentra deteriorada ya que no recibe inversiones significativas desde hace más de 40 años", explicaron.

Las obras tienen un plazo estimado de cuatro años, con lanzamiento de la licitación previsto para el primer trimestre de 2019. El nuevo esquema de PPP garantiza la seguridad jurídica y financiera y genera incentivos para que las empresas finalicen las obras en el menor tiempo posible, fomentando la eficacia y la rapidez.