Las necesidades financieras para 2020 suben hasta u$s 16.300 millones

El refinanciamiento de las Lecap (Letras del Tesoro capitalizables en pesos) en lo que va del año llevó sumar peso a los vencimientos del 2020. Así, el año próximo, el Gobierno deberá emitir, entre nuevas colocaciones y la deuda que espera renovar, unos u$s 16.300 millones.

El objetivo del Ministerio de Hacienda será fondearse con inversores del mercado doméstico. Eludirá así tener seducir a fondos del exterior, al menos mientras que la tasa que tenga que afrontar supere en 8 puntos básicos a la de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Ayer el riesgo país trepaba a los 798 puntos básicos.

En concreto, de esos u$s 16.300 millones, unos u$s 11.100 millones se deberán refinanciar de vencimientos el año próximo de bonos domésticos. Y otros u$s 5200 millones serán colocación de deuda nueva.

"Los u$s 5000 netos es lo que se necesita que en contexto de Argentina es poca plata. Sobre todo después de repagar tanta plata en 2018 y 2019", sostuvo una fuente del entorno de Nicolás Dujovne.

Calculó que en 2019, del capital, hay pagos por u$s 10.100 millones y financiamiento por u$s 1700, por lo que quedan por afrontar u$s 8400 millones. "En intereses se pagan u$s 14.000 millones; si se supone que de eso unos u$s 10.000 van al mercado y el resto a organismos (en un contexto conservador) y si se rollean todas las Letes y Lecap, se suma al capital en y dan unos u$s 18.400 millones", señaló. De 2018 estimó que son otros u$s 9000 millones, lo pagado por intereses (no hubo vencimientos de capital, calculó), así, en dos años, se llegaría a u$s 25.000 millones.

En la posibilidad de fondearse para afrontar los vencimientos del 2020, en un contexto en el que los dólares del Fondo Monetario Internacional -que de cumplirse la meta enviará unos u$s 5900 millones el año próximo de acuerdo al cronograma de desembolsos-, surgieron versiones en los últimos días de solicitar al Tesoro de EE.UU. una línea directa, chance que la fuente consultada descartó de plano. "Se canaliza todo a través del FMI", explicó.

Los dólares del FMI, cuyos desembolsos se "agolparon" en el primer año de vigencia del préstamo stand-by de tres años de duración, implicarán para el Gobierno contar este año con un financiamiento de u$s 22.500 millones. El cuarto desembolso, por unos u$s 10.870 millones, debería llegar hoy a la Argentina y pasaría a engrosar reservas internacionales: es que se depositan en una cuenta en dólares que tiene el Tesoro en el Banco Central.

No obstante, desde el lunes 15 empezarán a venderse a través de licitaciones los u$s 60 millones diarios, hasta llegar a los u$s 9600 millones.

En cambio, del préstamo del FMI, para 2020 se contará sólo con u$s 5900 millones, que representan un 15% de las necesidades de financiamiento.

Desde la Secretaría de Finanzas, resaltaron en la actualización del programa financiero que:

- El saldo de liquidez en el Tesoro sigue en niveles históricamente altos debido a que en el primer trimestre se registraron niveles de renovación de los vencimientos superiores a los programados.

- Durante el primer trimestre, una porción del stock de Lecap se refinanció a través de instrumentos que vencen más allá de 2019; eso redujo el nivel de renovación requerido a 35% de las lecap con vencimiento en 2019.

- Los niveles de renovación de Letes en dólares han sido cercanos a 100%; sin embargo, como la refinanciación se ha hecho con instrumentos que vencen dentro del año 2019, el nivel de renovación requerido se mantiene en 46% para el año como un todo.

- Como el financiamiento es fungible, un nivel de renovación mayor en Lecap reduciría el nivel requerido de renovación de Letes. El promedio combinado de renovación podría ser de hasta 40%, y un nivel promedio de renovación del 67% eliminaría las necesidades netas de financiamiento de 2020 debido a saldos de efectivo mayores a los programados.

- Si bien el programa financiero 2019 no contempla financiamiento neto intra-sector público, durante el primer trimestre se hicieron pagos netos de vencimientos que serán refinanciados a través de colocaciones en el transcurso del año.

- La venta de dólares del Tesoro (de los u$s 60 millones diarios) se debe a la proyección de gastos en pesos y a la composición de monedas del financiamiento programado. La venta de dólares no tiene impacto en la fortaleza financiera del Tesoro sino, únicamente, en la composición de monedas de su saldo de caja.

Los vencimientos de instrumentos de mercado denominados en dólares representan únicamente el 35% del total de los vencimientos de bonos para 2020.