Las multas por desinformación a inversores continúan en aumento

En una oficina ubica en el corazón de la ciudad un asesor financiero, con años en su trabajo, intenta cerrar la venta de su próximo “ticket”, uno de tantos en su montaña de comisiones a cobrar. El cliente convencido de que las varias certificaciones del asesor lo ubican en un pequeño círculo de visionarios y en la entelequia de las grandes mentes de la humanidad -no descubiertas todavía-, acepta ubicar parte de su ahorro en la empresa XYZ confiado de que el estudio de la empresa fue profundo y fue hecho por una persona entendida en el funcionamiento del negocio.

En finanzas, la única cuenta corriente que debe mantenerse es aquella denominada “confianza”. No se deposita plata sino hechos, aunque es difícil, claro, ya que el compañero de al lado siempre está dispuesto a hablar mal en el recreo sobre los otros (por diversión y egocentrismo). De todas formas, según Warren Buffett, citando a Goethe, comentó ante estos casos de análisis livianos que cuando “las ideas fallan las excusan salen como cartas debajo de la manga”. Así es común escuchar la frase “los mercados son impredecibles”, “entramos en un mal momento”, “se recupera, tranquilo”, “yo te la recomendé cuando valía la pena", "ahora todo cambió: no la recomiendo más”; “mira, negro, que nadie la vio venir”.

Álvaro Guzmán de Lázaro, español, fundador y director del fondo común de inversión “AzValor”, con más de veinticinco años trabajando en la industria financiera internacional, es claro y directo al dirigirse a todos aquellos que aspiran a ser buenos asesores o inversores. Casi insensible ante los sueños de los presentes en la sala advierte: “ser bueno en este negocio requiere de: mucha disciplina; muchas horas de trabajo y estar alejado de la familia; preguntarse sucesivas veces por qué cree uno es mejor que el promedio de la gente; autoestima; humildad para identificar los errores propios; saber contabilidad y tener mucha paciencia. Y por más que tengas todas esas habilidades, hay grandes chances de que no llegues a ubicarte en el mejor cuartil del grupo en un periodo largo de tiempo”.

Justamente, la contabilidad es el idioma ser traducido en el país de las finanzas. El traductor de Google aquí no funciona, solo ayuda estudiar y leer durante horas. ¿Por qué? La conclusión que arrojan cuatro informes de los supervisores de los mercados financieros en Estados Unidos (S.E.C) Canadá, Corea del Sur (F.S.C) e India (S.E.B.I) son contundentes. La mayoría de las multas aplicadas por los reguladores se deben a “trucos contables” (“financial shenanigans” por su terminología anglosajona).

La división de investigaciones SEC (Security and Exchange Commission) a cargo de Stepanie Avakian en el año 2015 recaudó u$s 4200 millones en multas impuestas a empresas, directivos, casa de bolsa y auditores mientras que en el año 2018 obtuvo otros u$s 4000 millones. En 2019 la cifra indica que será otro año histórico gracias a las nuevas investigaciones iniciadas a petroleras, jugadores de fútbol y Elon Musk, director y fundador de Tesla.

El dato de color que resulta interesante es sobre el uso y honorarios pagos a soplones. En el mundo anglosajón no está “mal visto” que un infórmate delate sobre los malos comportamientos de los gerentes delnegocio, inclusive está ordenado en el acta 21F-17 de la Ley Dodd Frank. Desde el inicio del programa en año 2010 se abonaron en total u$s 326 millones repartido entre 60 individuos, recibiendo más de 10 mil datos sobre mal comportamiento de empresas. Aún más, el año pasado fue memorable dado que solo dos personas se llevaron los mayores montos pagados por el organismo a cambio de información, u$s 50 y 39 millones respectivamente. Casi todos los países del mundo contribuyeron con información al organismo de control americano, y dentro de su país las provincias de Florida, California y Nueva York fueron quienes más información subministraron.

Dentro del regulador hay dos divisiones que año tras año muerden un poco más del presupuesto asignado al organismo, una es la división de penalidades y otra la encargada de supervisar fondos, índices y ETFs. En el año 2015 se labraron y ganaron 807 causas ante la justicia, en 2018 aumentó a 821 causas mientras que en 2019 ya se iniciaron 100 causas ante contadores y auditores, más de 500 causas administrativas y poco más de 200 litigios. Vale aclarar que el año pasado fue histórico gracias a la multa pagada por Petrobras en consecuencia del caso de corrupción denominado “LavaJato”.

Algunos son viejos conocidos como Walmart, Telefónica Brasil, Petrobras o Exxon Mobile. Otros apenas son conocidos dentro de su provincia como casas de bolsa o auditores. En términos genéricos el 45% de las multas corresponde a temas de contabilidad o manipulación, un 35% a temas específicos de casas de bolsa o asesores financieros y el restante a operaciones con información privilegiada, abuso y corrupción.

En el caso de India, casi el 50% de las multas se deben a cuestiones de contabilidad. Un poco más al este del Mumbai, el regulador surcoreano indica que la contabilidad y temas societarios son los principales obstáculos que sortean los inversores para estudiar las empresas.

Ahora bien, ¿cuáles son las causas contables recurrentes? Antes de llegar a ejemplos concretos, el lector debe recordar una premisa: los directores son responsables de los estados contables, y en algunos casos su interés es mostrar la mejor empresa posible para conseguir un objetivo. Salario, bono, un préstamo o más cobertura de analistas.

Un ejemplo recurrente es el abuso en los criterios para registrar una venta. Algunas empresas envían mercadería a clientes sin que ellos la hayan pedido, quizás enviaron una factura, pero no saben si realmente la quieren y la pueden pagar. Contablemente hay una venta para el trimestre, el número es mejor que el trimestre o año anterior, la hinchada de analistas aplaude escribiendo buenas notas sobre la empresa y el precio de la acción sube. Mas adelante deberá reversar las ganancias con pérdidas, pero nadie puede quitar de la memoria el grito efímero de gol.

Otro caso recurrente es el abuso del leasing ya que gracias al juego de dos variables (tasa de descuento y vida de uso del bien) la empresa puede mostrar historias muy diferentes en el flujo de efectivo, la hoja de resultados y balance. ¿Puede una empresa que fabrica mas de 20 mil productos, como anotadores, cintas adhesivas, elementos médicos, con una facturación de más de u$s 20000 millones en ventas, tener en su balance propiedades y equipos por pocos millones? No, ocurre que la mayoría de sus equipos y tierras están fuera de balance gracias al leasing.

Las empresas dedicadas a finanzas tienen la mejor creatividad en la materia ya que en algunos litigios actuales han realizado trucos contables simples como reclasificar inversiones disponibles para la venta a trading para mejorar los resultados. En el sector tecnológico las ventas se pueden anotar en una determinada proporción ya que las actualizaciones de software generan impedimentos, pero no se preocupe ya que algunas corporaciones han logrado hacerlo hasta que algún analista detectó la falta y más tarde llegó el regulador a multar a los directores y auditores.

En conclusión, ser inversor no es fácil. Cada vez que le ofrezcan invertir en la mejor empresa del planeta piense si entiende el negocio y su contabilidad, sino deséchela y pase a la siguiente. Si le ofrecen invertir en un sector en particular, haga las preguntas molestas. Con una es suficiente: ¿cuántas empresas componen el sector? y ¿cuántos reportes anuales leyó Ud.?

Warren Buffett, CEO de Berkshire Hathaway, en una conferencia anual con sus accionistas en los 90, respondió sobre la cuestión contable de forma categórica: “Nosotros leemos los estados contables de empresas que entendemos, caso contrario pasamos de largo. En la lectura buscamos que los directivos nos cuenten aquellas cosas que deberíamos saber si comprásemos la compañía en su totalidad, si nos dicen los problemas nos gusta. Si el reporte es una biblia del marketing, con muchas fotos a color, pero pocos datos, también pasamos de largo. El objetivo del reporte después de su lectura es poder entender mejor la empresa de cuando uno lo cogió y decir los problemas con frases tan simples como “tenemos tal problema y no tenemos aún idea de cómo resolverlo”. La tendencia actual es que a los agentes de relaciones al inversor los entrenan para dar buenas noticias porque los animales del mercado les gusta esa comida, pero raramente cuentan lo malo.”