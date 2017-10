Las frases más resonantes de Cristina Kirchner, íntima con la "Negra" Vernaci

La expresidenta y candidata a senadora nacional por Unidad Ciudadana, Cristina Kirchner, fue invitada al programa de la "Negra" Vernaci en Radio Con Vos, donde mostró su costado más íntimo.

Sus frases más íntimas

“Cuando llegué a Olivos, la mujer de De la Rúa lo había dejado muy bien. Tenía muy buen gusto. Nosotros recibimos el país en un caos absoluto (2003) y no tuvimos tiempo para refaccionar Olivos como tuvieron los actuales. Ni siquiera usábamos la cancha de tenis”.

"Siempre fui muy traga, era la que le quería tapar la boca a todos".

“Siempre me levantaba en Olivos pensando ‘qué me van a hacer hoy, qué iban a decir de mí’”.

"Yo no soy futbolera, para nada. Néstor sí lo era. Se transformaba con el fútbol, era muy cabulero".

“Me río cuando me imitan, pero no les doy mucha bola. No miraba el programa de Lanata”.

"Con Néstor nunca te podías aburrir. Siempre estaba dando batallas. Peleábamos mucho por política. Nos respetábamos mucho".

Sobre su gobierno

“Hubo intentos destituyentes muy claros. Corridas financieras y lo que vivimos. Vos te acordás las tapas de los diarios y los canales de televisión. Imaginate si este gobierno tuviera una milésima parte…”

"La deuda que recibimos nosotros sí fue una pesada herencia. Fuimos el gobierno que desendeudó al país. Cuando Néstor llegó, el país estaba defaulteado. Esa sí que fue una pesada herencia. Nos desendeudamos y la gente tenía trabajo”.

Sobre el conflicto con Szpolski y Garfunkel: “Durante nuestra gestión, los trabajadores estaban en orden y cobraban su sueldo”.

"No pongo las manos en el fuego por Julio De Vido ni por nadie".

"Si la inflación hubiese sido la que decía la oposición no hubiésemos tenido el boom de consumo que tuvimos".

"El Gobierno persigue a los mafiosos según con quien esté. Si están con el Gobierno gozan de buena salud"

"El Pata Medina es un nefasto que nosotros enfrentamos toda la vida"