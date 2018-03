Las frases más calientes de la interna peronista

Comandados por el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey; el ex titular de la Anses y hoy legislador, Diego Bossio; y el diputado y dirigente de SMATA, Oscar Romero, 12 diputados abandonaron la bancada kirchnerista.

Desde que el bloque sufrió la ruptura, las diferencias internas -hasta ahora contenidas a presión- se liberaron. La partida de los diputados generó una intensa discusión en el seno del peronismo, y luego de la reunión en la sede central, ambos bandos desahogaron fuertes críticas en los medios.

Entre las críticas de los Legisladores kirchneristas se destacan:

Martín Insaurralde, ex diputado, actualmente intendente de Lomas de Zamora, en radio la red: “Fíjense cuántos votos sacó cada uno en su distrito; no podrían tener ni una banca como concejal” y “Que (Bossio) devuelva la banca”.

Teresa García, en Radio 10: "Diego Bossio y Oscar Romero son dos traidores" y "(Bossio) Es un traidor a esas políticas, es un traidor a todos los compañeros y los funcionarios que lo hemos apoyado a lo largo de muchísimos años”.

Juliana Di Tullio, en declaraciones a la prensa: "Las traiciones son elecciones personales" y “No sé qué representan pero sí les puedo asegurar que le van a dar el número necesario al Presidente en esta cámara para que haga lo que quiera".

Julio De Vido, a la prensa: "Los hace funcionales al macrismo oficialista gobernante".

Chino Navarro, en el plenario: "No somos traidores los que queremos debatir y discutir nuestras diferencias, sino que son traidores los que callan por obsecuencia" y “(Bossio) no era un genio cuando estaba al lado de Cristina”.

Haidé Giri, en el plenario: "No nos podemos abrazar con los traidores".

Por otro lado, en la defensa, se encontraron los siguientes diputados:

Oscar Romero, en FM Uno: “Parece que (Aníbal Fernandez) no se enteró de que perdió las elecciones”, y lo calificó como el “mariscal de la derrota”.

Carlos Gustavo Rubin, en Radio Sudamericana: “Hay gente que quiere que el país vuelva al 2001 para que el peronismo vuelva a gobernador".

Pablo Kosiner, en diálogo con La Nación: “Pretendemos ser una oposición responsable, no hacer seguidismo”.

Mario Ishii, (intendente de José C. Paz), en el plenario: "Les dije que estaban equivocados con la estrategia electoral. No me dieron bola. Nos hicieron perder"

Curiosamente, otras personalidades ajenas al Frente para la Victoria no tuvieron reservas al momento de dar opiniones:

Federico Pinedo (presidente provisional del Senado) en entrevista con Radio Mitre: "Sectores muy extremos, casi de un izquierdismo infantil, que no vienen del peronismo y que pretenden controlar a todo el peronismo”.

Alberto Fernandez (FR) declaró en Radio Delta: “Me parece que acá hay una situación de oportunismo político: Diego Bossio es un emergente en este conflicto que va a durar diez minutos en el escenario político”.