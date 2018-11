Las finales entre River y Boca serán sin público visitante

En conferencia de prensa, finalmente, el titular de la AFA, Chiqui Tapia y los dirigentes de River Rdodolfo D'Onofrio y el de Boca, Daniel Angelici, confirmaron que los dos partidos que definirá la Copa Libertadores serán los sábados 10 y 28, a las 17 hs, y sin público visitante.

El viernes el pedido del presidente Mauricio Macri había levantado un fuerte revuelo. El mandatario reclamó que la final entre River y Boca por la copa Libertadores fuera con público visitante. La mismísima ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, salió a decir que estaban dadas las condiciones. Sin embargo, el que decide es el club. Y anoche Rodolfo D'Onofrio y Daniel Angelici confirmaron que los dos encuentros se disputarán sin los seguidores del visitante.

Macri primero lanzó la idea por Twitter y luego la reclamó por radio. “Acordándome de esa semifinal con River que ganamos (en 2004) y se escuchaba el silencio... Eso no es el fútbol. Hay que gritar el gol. Esta final, que nunca se va a volver a repetir, es una oportunidad histórica que tenemos que inmortalizar con un espectáculo completo, y eso incluye a la hinchada visitante. Tenemos que demostrar que estamos cambiando y así como lo vemos en otros países del mundo tenemos que poder organizar esta final con público visitante también", afirmó Macri por radio La Red.

Lo que vamos a vivir los argentinos en unas semanas es una final histórica. También una oportunidad de demostrar madurez y que estamos cambiando, que se puede jugar en paz. Le pedí a la Ministra de Seguridad que trabaje con la Ciudad para que el público visitante pueda ir. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) 2 de noviembre de 2018

Y agregó: “Va a ser con público visitante. Ya hablé con el jefe de Gobierno, es un hecho excepcional”.

El Presidente aclaró que la decisión fue tomada por el Gobierno nacional y que no hubo comunicación previa con los dirigentes de River y Boca para conocer su preferencia. Ayer, D'Onofrio y Angelici coincidieron en el programa de Luis Novaresio "Debo Decir" y ambos aseguraron que le dirán a Macri que no.

Además, tanto el presidente de River como el de Boca coincidieron también en que si dependiera de ellos las fechas para disputarse los dos encuentros serían los domingos 11 y 29, en lugar de la fecha que ya impuso la Conmebol: los sábados 10 y 28.

"Si tengo que decir hoy, no creo que debiéramos jugar con público visitante pero por distintas razones. Para estos partidos no te alcanza ni con tener dos o tres estadios. No te alcanzan ni dos o tres Bomboneras ni va a alcanzar con dos o tres Monumentales. Es muchísima la gente que quiere venir", comenzó diciendo el presidente de Boca, quien luego agregó: "Para poder organizar al público visitante acorde al reglamento de Conmebol tengo que dar 4.000 entradas y dejar un pulmón de 1.500 localidades al que podrían ir socios de Boca".

Sobre el final, el dirigente del Xeneize concluyó diciendo que prefiere "poner la cara y que el 10 de noviembre La Bombonera sea una fiesta con todos los socios de Boca, y que cuando nos toque ir al Monumental, festejarán ellos, como una fiesta, todos los socios del sábado".



Para el presidente millonario, la idea fue tajante: "Público visitante no". "Tenemos razones más que fundamentales. Las cosas hay que hacerlas con tiempo, no se hacen de golpe", dijo D'Onofrio. Además, reconoció: "Me sorprendió el tuit de Macri".