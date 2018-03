Las exportaciones superaron a las importaciones en febrero, por primera vez en cuatro meses

La Argentina registró en febrero un superávit comercial de 98 millones de dólares. Se trató del primer mes sin un resultado en rojo desde noviembre y el segundo desde julio del año pasado, según informó hoy el INDEC.

El superávit de u$s 98 millones se compara con un déficit de u$s 132 millones en febrero del año pasado.

Las exportaciones argentinas crecieron un 25% en cantidades pero cayeron en promedio un 14% en precio, lo que resultó en un aumento del 7% en ingresos, hasta alcanzar los u$s 4127 millones (frente a los u$s 3867 millones de febrero del 2015).

Las importaciones, en tanto, crecieron un 17% en cantidades mientras que cayeron un 14% en precios, lo que dio un incremento del 1% en el valor, hasta los u$s 4029 millones (frente a los u$s 3999 millones del mismo mes del año pasado).

En las exportaciones, la mejora estuvo impulsada por los ingresos generados por las ventas de productos primarios (que aumentaron un 61% hasta los u$s 1102 millones) y las de Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA, que crecieron un 13% hasta los u$s 1754 millones). Como contrapartida, se retrajeron los ingresos por Manufacturas de Origen Industrial (un 16%, a u$s 1158 millones) y por combustibles (un 55%, a u$s 113 millones).

Entre las importaciones, todos los segmentos crecieron en volumen, pero con la particularidad de que, por las caídas de precios, la contracción en valor absoluto de las compras de combustibles (-30%), en bienes intermedios (-8%) y en las que están en el “resto” (-29%), casi compensaron los aumentos en bienes de capital (1%), bienes intermedios (10%), piezas y accesorios (5%), bienes de consumo (8%) y automotores de pasajeros (30%).

En su informe, el INDEC apuntó que, en febrero, “los principales socios comerciales fueron Brasil y China”. “Nuestras exportaciones a Brasil durante este mes (febrero) alcanzaron 724 millones de dólares”, mientras que las importaciones sumaron 1.015 millones de dólares, agregó el ente en su informe de intercambio comercial.

El instituto oficial de estadísticas modificó además la cifra que había informado a principios de mes para la balanza comercial de enero del 2016, cambiándola a un déficit de u$s 200 millones desde el déficit de u$s 160 millones publicado inicialmente. Con esa revisión, el primer bimestre cerró con un rojo de u$s 101 millones, menos de una quinta parte que los u$s 540 millones de los primeros dos meses del 2015.