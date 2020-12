Las exportaciones de soja dejarán al Gobierno 15% menos de ingresos que el año pasado

El año no termina bien para el Gobierno, al menos en lo que se refiere a la recaudación de liquidación de exportaciones por parte del agro, un aspecto clave para el ingreso de divisas al país.

Si ya la medida de aplicar una muy leve rebaja en el nivel de retenciones que se aplican a la venta de granos al exterior, no dio los resultados esperados, el paro que se extendió por más de 20 días y que se levantó el martes por la noche no hizo más que empeorar las expectativas oficiales.

De acuerdo con las cifras a las que accedió El Cronista, en diciembre la liquidación de exportaciones del agro se habrá movido entre los u$s 1000 y los u$s 1200 millones, una cifra que no alcanzará para, al menos, acercarse a la marca que se alcanzó el año pasado.

Así, durante este año no se habrían tocado los u$s 20.000 millones, una baja del 15% respecto de los registros de 2019.

En octubre pasado, cuando el Gobierno decidió rebajar las retenciones, se especuló con que a través de esa medida se impulsaría a los productores a exportar por, al menos, u$s 5.000 millones durante el último trimestre de 2020, aunque hoy la realidad indica que no se alcanzaron siquiera los u$s 3.500 millones.

Esa previsión incluso era modesta si se toma en cuenta el volumen se semillas que incluso hoy queda en manos de los productores es alto, con un estimado de unas 13 millones de toneladas que aún esperan para ser vendidas.

En octubre el Gobierno había determinado que los productores deberían pagar una alícuota inferior sobre las exportaciones, aunque desde un primer momento los hombres de campo advirtieron que las medidas no impulsarían las ventas al exterior.

En aquel momento, del 33% que se paga habitualmente se redujo a 30% en octubre, que pasó a 31,5% en noviembre y a 32% en diciembre, para volver al monto original a partir del primero de enero del año que viene.

De hecho, en algún momento trascendió que se podría volver a rever una baja en las retenciones una vez vencido ese plazo, aunque por el momento esto quedó en la nada, sobre todo teniendo en cuenta que los parámetros establecidos por el Gobierno no fueron convincentes, y que en Casa Rosada entienden que no se podría ofrecer algo demasiado diferente a lo ya anunciado en octubre.

En medio de esto, el precio de la soja en el mercado internacional muestra ya varias jornadas de crecimiento importante, a tal punto que ayer volvió a marcar un récord en Chicago, y alcanzó los u$s 479,05 la tonelada, superando la marca del martes pasado, cuando se ubicó en los u$s 476 la tonelada, el punto más alto desde mediados de 2014.

Estos precios permiten al Gobierno mejorar sus expectativas respecto del nivel exportador de los productores, luego de que el escaso recorte en las retenciones no tuviera los resultados esperados.

En cuanto al porqué de este comportamiento en los valores, y ya superado el conflicto en los puertos exportadores de la Argentina, los analistas ahora apuntan a las cuestiones climáticas.

"Si bien ciertas partes de Brasil y la Argentina han recibido lluvias beneficiosas, las condiciones de sequedad se mantienen en diversas regiones productivas clave de sendos países", sostuvo un trabajo difundido por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Los subproductos acompañaron el salto del poroto, con un crecimiento del 1,26% (u$s 5,95) en la harina hasta los u$s 476,63 la tonelada, mientras que el aceite escaló 0,44% (u$s 4,19) para concluir la jornada a u$s 940,70 la tonelada.