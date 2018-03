Las exportaciones de autopartes tuvieron en 2015 una caída record, la peor desde 2004

Las exportaciones de autopartes tuvieron en 2015 una caída record, en la que retrocedieron el 24%, a 1.658 millones de dólares, informó hoy la Asociación de Fabricantes de Autopartes y Componentes (AFAC). La entidad advirtió en un informe que, para encontrar un valor tan bajo, hay que retroceder al año 2004. “Los despachos de autocomponentes al exterior, muy concentrados en Brasil, estuvieron afectados por la disminución de la actividad del principal socio comercial del Mercosur”, sostuvo la entidad.



El informe de AFAC señala que las importaciones de autopartes a su vez, disminuyeron un 10%, alcanzando los 7.985 millones de dólares. Simultáneamente, la producción de vehículos se retrajo el 12% en 2015, una disminución superior a la de las importaciones de autopartes.

“El saldo negativo del comercio exterior de autopartes en 2015 fue de 6.331 millones de dólares, el cual disminuyó un 5% con relación al año anterior”, señaló, a la vez que agregó que “el mayor déficit en el comercio de autopartes fue con Brasil (equivale al 30,11%)” y que “las exportaciones de autopartes a ese país alcanzaron en 2015 a U$S 941 millones. A su vez, las importaciones de autopartes de Brasil fueron en dicho año de U$S 2.881 millones. El déficit bilateral de autopartes fue en 2015 de U$S 1.940 millones”.

Según AFAC “en 2015, el desbalance con la Unión Europea invirtió la tendencia al constante crecimiento. Las exportaciones argentinas de autopartes a la Unión Europea alcanzaron a U$S 237 millones. Las compras del país en Europa fueron de U$S 1.883 millones, dando lugar a un déficit en el comercio de autopartes con Europa de U$S 1.646 millones en 2015, con una disminución del 13,6% con relación a 2014, lo cual significó una participación del 28,4% en el déficit de autopartes”.

En este contexto, la entidad mostró su expectativa por el "Proyecto de Ley de Fortalecimiento y Desarrollo del Autopartismo", ya que "genera instrumentos específicos para el sector automotriz, contemplando sus necesidades en cuanto al horizonte temporal y las variables críticas en los procesos de localización".

Sin embargo y pese a esta iniciativa, ayer un plenario del Smata aprobó que los trabajadores de ese gremio no montarán piezas que sustituyan la industrial local.