Las exportaciones cayeron 5%, pero igual hubo superávit de $ 1183 millones

En un escenario económico de extrema volatilidad, el intercambio comercial es una de las pocas variables que muestra números positivos, sobre todo desde que la recesión planchó la demanda de importaciones. En marzo se registró nuevamente un saldo positivo de la balanza comercial de u$s 1183 millones, el séptimo indicador positivo consecutivo.

El resultado positivo en el intercambio comercial del tercer mes del año se alcanzó a partir de los u$s 5136 millones en exportaciones e importaciones que se desplomaron hasta u$s 3953 millones en marzo, unos u$s 2000 millones menos que en el mismo mes de 2018. Sin embargo, en el superávit alcanzado pesaron la caída de precios de las materias primas (5%) y el fuerte desplome de las importaciones (33,7%).

Los datos de corresponden al último relevamiento del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), según el cual el intercambio comercial, que es la suma de exportaciones más importaciones, "disminuyó 20% y alcanzó un valor de 9.089 millones de dólares", en marzo.

Con todo, al cierre del primer trimestre del año, las exportaciones alcanzaron u$s 14.186 millones, en tanto que las compras al exterior totalizaron u$s 12.171 millones. De este modo, el saldo comercial arrojó un superávit de u$s 2016 millones en los primeros tres meses del año.