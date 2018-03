Las exportaciones a Brasil tuvieron el peor marzo de los últimos diez años

La consultora económica ABECEB realizó un informe con los resultados de marzo en el comercio bilateral entre Argentina y Brasil, y aseguró que las exportaciones tuvieron “el peor marzo de la última década” y que se debe principalmente a la crisis económica del país vecino.

Marzo registró una caída del 23,6% en las exportaciones a Brasil con respecto al mismo mes del 2015. Así, el saldo comercial bilateral resultó deficitario para nuestro país en 316 millones, “cifra que más que duplica el saldo negativo registrado durante el mismo período del año anterior”. De esta manera, los envíos al país vecino acumulan una caída del 27,9% para el primer trimestre.

Las exportaciones nacionales hacia brasil sumaron U$S 845 millones, “lo que constituye el peor registro de marzo de la última década”, aseguró la consultora.

El retroceso se debe fundamentalmente a la “contracción generalizada de las importaciones” en Brasil, consecuencia de la recesión por la que está atravesando. En el marco de una aguda crisis económica, las importaciones brasileras acumulan una caída del orden del 33% en el primer trimestre.

La menor demanda brasileña de productos argentinos perjudica especialmente a los sectores industriales exportadores, principalmente al sector automotriz y autopartista; “ambos altamente dependientes de las ventas hacia dicho mercado”.

Según el ranking elaborado por ABECEB, Argentina es el proveedor n4° de Brasil, detrás de Estados Unidos (U$S 2.099 millones), China (U$S 1.963 millones) y Alemania (U$S 853). En quinto lugar se ubicó Francia (U$S 336 millones).

Evolución del comercio anual con Brasil.

Por otro lado, la reducción en la demanda no solo sucedió por el país vecino: Argentina también compró menos. Las importaciones del brasil en el mes de marzo registraron un retroceso interanual del 7,2%. El total importado en el mes alcanzó un valor de U$S 1.161 millones.

Esto también dificulta la situación brasilera porque la Argentina se encuentra en el tercer lugar “en el ranking de los principales compradores de productos del país vecino”. El primer y segundo puesto lo ocupan China (U$S 3.973 millones) y Estados Unidos (U$S 1.912 millones) respectivamente.

En conclusión, ABECEB calcula que “en el tercer mes del año, el comercio bilateral entre Argentina y Brasil se redujo un 14,9% interanual”.

En términos de productos, la consultora destacó que los productos más afectados fueron automóviles, vehículos de carga, trigo en grano, autopartes, polímeros plásticos, productos de perfumería, celulosa, peras frescas, entre otros.

Con respecto a la caída en las importaciones, los principales son autopartes, motores para vehículos, laminados planos, mineral de hierro, óxido e hidróxido de aluminio, bombas y compresores, papel y cartón, entre otros.