Las dos versiones de la salida de Galuccio

Aún no oficializada, la salida de Miguel Galuccio de YPF es un hecho, inmediato o, como mucho, de corto plazo.

El propio Galuccio había dejado la puerta abierta la semana pasada al decir que una de las tareas que tenía como presidente de la petrolera era “formar a la gente” que lo podría reemplazar.

El desplome de los precios del petróleo inició el desgaste: “el mago”, como le dicen en la industria, tuvo que anunciar un recorte de inversiones que puso en alerta a los sindicatos y desde las filas del mismo kirchnerismo que lo llevó a YPF lo criticaron por haber elaborado un plan de negocios basado en los viejos precios del barril, sin prever la baja que efectivamente registró el crudo.

Los rumores sobre su salida de la empresa renacionalizada llevaban algunos días y se recalentaron ayer. La cuasi confirmación por parte del Gobierno llegó cuando la agencia oficial Télam informó que el presidente Mauricio Macri le había pedido que se vaya en abril para poder relanzar la petrolera con una nueva conducción y tener una transición ordenada.

El Gobierno ya le había pedido antes a Galuccio que dejara su rol como presidente del directorio, aunque por entonces no le reclamaban que dejara el de CEO de la empresa. Pero los desacuerdos se profundizaron. Y anoche fuentes oficiales y del sector petrolero –todos en off the record- ya lo daban por renunciado.

Eso es lo que se decanta de la versión oficial: que el pedido de renuncia –para abril- partió de Macri y eso habría acelerado los tiempos.

En la otra versión, de fuentes ligadas a la conducción de la petrolera, fue Galuccio el que terminó de definir su salida por las “diferencias irreconciliables” con el macrismo.

¿Qué pasó? Por ahora, depende a quién se escuche.