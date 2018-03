Las dos CTAs se movilizaron a Plaza de Mayo con críticas al Gobierno

El jefe de la CTA Autónoma, Pablo Micheli, advirtió hoy que las organizaciones sindicales seguirán con las protestas ‘hasta que se caiga‘ el ‘modelo económico‘ del gobierno de Mauricio Macri, al tiempo que llamó a un ‘paro contundente‘ el próximo 6 de marzo.

“Hoy, que hay un gobierno neoliberal, doblemente es importante estar en la calle”, señaló Micheli y añadió: “No alcanza con una movilización, ojalá todos los días, hasta que se caiga este modelo económico, haya un montón de 30 de marzo y 6 de abril”.



Durante su discurso al término de la movilización que las dos centrales de la CTA realizaron a Plaza de Mayo en rechazo a la política económica del Gobierno, el referente sindical pidió que “no se preocupen en querer incitar a los trabajadores y al pueblo a decirle que los que estamos en la calle somos enemigos de la democracia”.

Acompañado por el jefe de la CTA de los Argentinos, Hugo Yasky, y el titular de Suteba, Roberto Baradel, aclaró que “no tenemos ninguna intención de desestabilizar a nadie”, sino “reclamar que no nos saquen la paritaria nacional docente y que los maestros tengan un salario digno, que es pensar en el futuro del país”, añadió.



Al respecto, consideró que “acusar a los docentes de ser desestabilizadores y el demonio de la educación es una vergüenza e irresponsabilidad de parte del Gobierno, empezando por el Presidente y siguiendo por sus ministros”.



Tras advertir que Cambiemos pretende ‘sindicatos cómplices y arrodillados‘, aseguró que esa actitud no será hallada ‘en este espacio de unidad que estamos construyendo. No nos maneja con un hilo ningún dirigente de ningún partido, resolvemos en asambleas‘, agregó.



“Queremos sentarnos a discutir que se resuelva de manera inmediata parar los despidos y suspensiones‘, dijo y pidió ‘parar el ajuste para soñar con tener, de verdad, una distribución justa de la riqueza‘ y ‘terminar con mezquindades entre el campo popular‘ para ‘entender que, sin unidad, no tenemos destino‘.



Para Micheli, ‘hay que construir movilizaciones como esta y terminar de coronar un paro contundente el 6 de abril, que no vuele una pluma en Argentina ni haya un solo trabajador en su puesto, que haya un paro que demuestre que el pueblo no quiere vivir más con este modelo económico‘, enfatizó.



‘Después del paro, el compromiso de los que estamos acá: más lucha y más lucha hasta que cambie este modelo que nos perjudica, excluye y golpea‘, concluyó Micheli.

FUENTE: Agencias Buenos Aires