Las dos CTA se unen contra el techo salarial del Gobierno y lanzan plan de lucha conjunto

Después de años de enfrentamiento y divisiones, las dos vertientes de la CTA, que comandan Hugo Yasky y Pablo Micheli, retomaron la senda del diálogo y decidieron iniciar en conjunto un plan de acción contra la administración de Mauricio Macri, estrategia que ya tiene en agenda una demostración de fuerza compartida por los gremios de ambas centrales para la primera semana de marzo. La intención de la medida es expresar el profundo rechazo de las dos entidades a cualquier intento oficial de imponer un tope a los aumentos salariales y denunciar la multiplicación de despidos, aunque aún no está resuelto si se privilegiará la metodología de una protesta nacional o un paro. "Vamos a una medida de acción conjunta con Yasky para marzo", indicó Micheli, titular de la CTA Autónoma en diálogo con El Cronista. De la medida, además de los gremios de esa entidad y la CTA de los Argentinos, también participarán diversas organizaciones sociales y sindicatos que reportan en el Movimiento de Acción Sindical (MASA), la agrupación de la CGT oficial que lidera el taxista Omar Viviani.

La pretensión macrista de tratar de fijar un techo del 25% a los incrementos salariales robustece el malestar de ese entramado sindical, que a la par cuestionó la decisión del Ejecutivo de excluir al sector de la ronda de negociaciones que mantiene con otras organizaciones sindicales en la búsqueda de consenso de cara a las paritarias.

"Hay una actitud premeditada del Gobierno de convocar solo a algunos sectores porque busca dividir las fuerzas del movimiento obrero para imponer la pauta salarial", acusó Micheli. Y lamentó que Hugo Moyano y la conducción de la CGT oficial se "presten" para esa estrategia. El gremialista se refirió puntualmente al encuentro reservado que el camionero mantuvo con el presidente en Olivos para analizar alternativas que permitan encorsetar las paritarias en una banda de entre el 24% y 28% y opinó que "no está bien lo que hace Moyano".

Además, insistió en que el techo salarial que promueve el Ejecutivo se basa en "una inflación surrealista del 25% cuando todo el mundo asegura que superará el 30%" y se mostró convencido de que difícilmente los gremios acepten esas condiciones en las paritarias.

Como Micheli, también Yasky se pronunció ayer en duros términos contra la estrategia oficial con vistas a la negociación salarial y advirtió que la dirigencia sindical no negociará "cifras que están fuera de la realidad".

"La cifra del 25% que el Gobierno quiere vendernos no sé de dónde la saca porque ninguna consultora la tiene. Hoy hay una inflación que hace estragos", denunció el titular de la CTA de los Argentinos.

El sindicalista también rechazó que la promesa oficial de reducir la carga del impuesto a las Ganancias pueda ser una moneda de cambio para que los gremios se allanen a aceptar un porcentaje inferior en la negociación salarial. "Para gremios numerosos que no tienen grandes porcentajes de asalariados que pagan el impuesto, (la rebaja) de ese tributo no tiene mucha significación", explicó.

En tanto, consideró que la posibilidad de que se fije una revisión de los acuerdos salariales a mitad de año podría ser analizada por los gremios siempre que se discutan "aumentos razonables".