Las dos CTA avanzaron en plan de reunificación

Las conducciones nacionales de las dos CTA, que lideran Pablo Micheli y Hugo Yasky, aprobaron ayer en un primer plenario conjunto de reunificación "un plan de acción gremial" en rechazo del ajuste, los despidos y la política económica del Gobierno, y ratificaron que participarán en las marchas y el paro de la CGT de marzo con "modalidad propia", aunque advirtieron que no permitirán que la central obrera mayoritaria convoque a esos espacios a través de "un canal de televisión".



Las centrales de los Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTAA) y de los Trabajadores Argentinos (CTA) de Micheli y Yasky, respectivamente, dieron el puntapié del proceso de reunificación en un primer plenario conjunto de ambas conducciones, en el que también participaron los secretarios generales de la mayoría de las filiales provinciales en la sede gremial de Piedras al 1000.



"Somos respetuosos de los tiempos de la CGT, pero representamos a dos centrales diferentes. Tenemos autonomía en las definiciones. No vamos a permitir que se nos convoque a través de un canal de televisión. La CGT no puede hacer lo mismo que el Gobierno y ningunearnos" indicó Micheli. Y sostuvo que "la unidad de acción es reclamada por los trabajadores para frenar el ajuste y derrotar una política que arrasa con conquistas y convenios. Si la CGT no lo entiende, este espacio hará lo que debe", prometió.



El dirigente señaló que, hasta ahora, "no hubo convocatoria" a las CTA de la conducción de la CGT para analizar la marcha y el paro nacional de marzo, por lo que –dijo– "no iremos de las narices, aunque no nos consideramos las figuritas del conflicto".



Del encuentro de las cúpulas de las dos centrales sindicales no participaron los gremios opositores a Micheli, que responden al visitador médico Ricardo Peidró y al estatal Hugo Godoy, entre otros dirigentes gremiales, quienes deliberaron el miércoles por separado en la sede de la calle Perón y rechazaron de hecho la convocatoria de ayer.