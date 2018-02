Las diputadas que impulsan el debate no pedirán sesión especial para el 8M

Las diputadas que impulsan el proyecto para despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo a partir de la semana 14 de gestación decidieron en las últimas horas un cambio clave en su estrategia para llevar el tema al recinto: no pedirán la sesión especial que habían anunciado para el 8 de Marzo, cuando querían forzar el tratamiento del tema.

La movida había generado diferencias fuertes incluso entre los sectores que están a favor de la despenalización, por lo que amenazaba con erosionar la base de apoyos del proyecto.

El viraje en la estrategia lo confirmó la primera firmante de la iniciativa, la diputada Victoria Donda (Libres del Sur) a El Cronista. Según explicó, las diputadas que impulsan y respaldan el texto de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito esperarán a que el debate se desarrolle en comisiones, a partir de la decisión del Ejecutivo de dar luz verde al debate. La novedad servirá para descomprimir la tensión al interior de algunos bloques, como el Frente para la Victoria o incluso Cambiemos, que mostraban posiciones encontradas sobre la participación en la sesión especial.

¿Cómo se definió el cambio de estrategia?

La idea de la sesión especial el 8 fue previa al anuncio del Poder Ejecutivo. Sea por las razones que sea, consideramos a ese anuncio como un triunfo de la lucha de todas nosotras. Y que es razonable que si hay diputados nuevos, que a pesar de que hace doce años que está el proyecto en tratamiento, lo quieran discutir. Nosotros creemos que si el objetivo no es dilatar el debate, está bien. Vamos a ir a las comisiones a discutirlo. Siempre y cuando no sea que están dilatando la discusión. Ya nos empezaron a decir que, por ejemplo, quieren mandar el proyecto a la comisión de Presupuesto. Bueno... hay diputadas acá que tenemos bastante experiencia como para saber cuáles son las chicanas para alargar.

¿Cuál sería para ustedes un tiempo de debate aceptable?

El proyecto ingresa el 6. Se puede empezar a tratar el 7. Hay que llamar a plenarios de comisión, plantear audiencias públicas si eso quieren, pero más de dos meses no merece de debate. Ya hace doce años que se está debatiendo.

Entre los presidentes de las comisiones que siempre llevaron el debate, Legislación General, Legislación Penal, Mujer y Salud, hay posiciones encontradas.

Sí, pero quien tiene que presidir esta discusión es quien es cabecera del proyecto, que es el diputado (titular de Legislación General, Daniel) Lipovetzky, que está a favor del proyecto. Si quieren poner como cabecera a Salud o a Penal es porque hay una intención de dilatar.

¿Con cuántas firmas se va a presentar el proyecto?

Más de 60. Espero más apoyos todavía. Hoy es oscurantista tener un pensamiento que vaya en contra de este proyecto. Respeto todas las posiciones, pero en un país en donde insistentemente pedimos que la gente done sus órganos porque consideramos que cuando no hay actividad cerebral no hay una persona, seguir planteando que la concepción es el momento de inicio de la vida no va.