Las definiciones de Todesca durante la presentación del nuevo IPC Nacional

El debut del nuevo IPC Nacional motivó hoy una presentación federal en el Indec: Jorge Todesca, el director del organismo, expuso frente a la prensa la variación de la inflación en el mes de junio, aunque por primera vez el índice contempló cifras de todo el país y por eso estuvieron presentes los directores de Estadística de las provincias que trabajaron en la construcción y relevamiento de los datos.

Además de la variación, que fue de 1,2% a nivel general y acumuló en los primeros seis meses del año un 11,8% en todo el país, Todesca dejó varias definiciones:

* El nuevo IPC contiene 320.000 precios, a diferencia del que se realizaba únicamente en el Gran Buenos Aires, que contenía 90.000 precios.

* Los datos que publicará a partir de ahora el Gobierno será por regiones (Gran Buenos Aires, Pampeana, Noreste, Noroeste, Cuyo y Patagónica), pero las provincias no están obligadas a revelar la variación en sus distritos. "Si quieren hacer la medición provincial, pueden hacerlo. No vamos a condicionar a aquellos a los que no les parezca necesario. Tenemos una cobertura razonable", aseguró.

* El índice anterior que difundía el Indec, que cubría solamente los precios de la Ciudad y el Gran Buenos Aires, tiene continuidad con las mediciones incluidas en el nuevo IPC Nacional.

* Al consultarle el nuevo índice se tomaría para la construcción del CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia) o para los créditos hipotecarios, Todesca aseguró que "son decisiones del BCRA y Hacienda". "Son los usuarios (el BCRA y Hacienda) los que deciden qué indicador van a usar", indicó.

* Ante la pregunta de si el actual ritmo de aumento de los precios permitirá cumplir con el objetivo de inflación fijado por el BCRA, Todesca contestó -como es usual-: "No hacemos pronósticos. Está afuera de nuestro menú".

* Las ponderaciones del IPC se calculan en función de la encuesta de gastos de Hogares de 2004, aunque el organismo está trabajando para volver a realizarla el año que viene. Alejandra Clemente, directora de Índice de Precios de Consumo del Indec, aseguró en diálogo con la prensa que en función del aumento de tarifas y la posterior corrección de precios relativos, los hábitos de los hogares variaron.

Las variaciones del nuevo IPC Nacional

El aumento de los precios en todo el país fue de 1,2% en la comparación mensual de junio, mientras que en el acumulado de los primeros seis meses del año alcanzó a 11,8%.

A nivel mensual, el podio de la región que lideró las subas fue compartido por Gran Buenos Aires (1,4%) y Noreste (1,4%) -ambas por encima del promedio general-, seguida por la Patagonia (1,1%), Cuyo (1%) y la región Pampeana (1%). La zona del país con menos variación de los precios respecto de mayo fue el Noroeste, con un 0,9% de expansión.

En el primer semestre, en tanto, la mayor suba se registró en el Noroeste (12,7%), seguido de Cuyo (12,4%)m Gran Buenos Aires (12%), Noreste (11,9%), Patagónica (11,7%), y por último la región Pampeana, con la menor variación en el período, con un total de 11,4%.

Las ponderaciones del IPC Nacional por región

La influencia de las diferentes zonas geográficas del país en la construcción del IPC Nacional está relacionado con la densidad poblacional de las regiones.

Entre el Gran Buenos Aires (que contiene a toda el área metropolitana) y la región Pampeana se explica el 78,9% de la variación total del país. El primer caso, sin embargo, es el que más gravita, ya que explica el 44,7% de todo el índice nacional, mientras que el restante 34,2% corresponde a las provincias de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Entre Ríos y Santa Fe.

La participación del resto de las regiones explica el 21,1% de los aumentos contenidos en el índice: Noreste, 4,5%; Noroeste, 6,9%; Cuyo, 5,2% y Patagónica, 4,6%.